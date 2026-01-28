الأخبار
بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": كلام الشيخ نعيم قاسم فاجئ الجميع... ونحن كلقاء ديمقراطي لدينا مصلحة بإجراء الانتخابات

أخبار لبنان
2026-01-28 | 15:44
بلال عبدالله لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: كلام الشيخ نعيم قاسم فاجئ الجميع... ونحن كلقاء ديمقراطي لدينا مصلحة بإجراء الانتخابات
بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": كلام الشيخ نعيم قاسم فاجئ الجميع... ونحن كلقاء ديمقراطي لدينا مصلحة بإجراء الانتخابات

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أنه "اذا كان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يرغب بإرسال مقاتلين لإيران للدفاع عنها فهذا قراره الشخصي ولكن أن يورط لبنان بحرب جديدة فلا أحد في لبنان يوافق على ذلك"، قائلا: "قطعنا مرحلة أن يأخذ أحد قرار السلم والحرب خارج الدولة اللبنانية".

وأشار الى أن "كلام الشيخ نعيم قاسم فاجئ الجميع، وهذا الموقف غير مقبول وغير مرحب به".

وقال عبدالله في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "لا نقبل بأن يعود لبنان ساحة صراع الآخرين وإيران تفاوض الأميركي و"لكن مش ضروري تفاوض على دمنا"". 

واعتبر أن "هذه المرة يجب أن نكون أذكى من أن نتورّط في معادلة أكبر منا". 
 
 
وقال عبدالله: "لدينا مصلحة بالاستمرار بتحصيل حقوق لبنان إن كان في الأرض أو في الأسرى أو وقف اطلاق النار بالطرق الدبلوماسية".

وأضاف: "نحن نريد استعادة عافية الدولة فالدولة هي الحاضن للجميع والدولة والجيش اللبناني يحميان الجميع".

وعن حصر السلاح، قال: "تم حصر السلاح في جنوب الليطاني وهناك احتواء للسلاح "بالحد الأدنى" في شمال الليطاني".

وشدد النائب بلال عبدالله على أنه من المعيب التطاول على رئيس الجمهورية. وقال: "الرئيس جوزاف عون أظهر كل وطنية وكلّ حرص على البلد وهو يخوض معركة حماية لبنان واعادة بناء المؤسسات ولا يجوز التطاول عليه ولا يجوز التطاول على رئيس الحكومة أيضا".
 
وفي موضوع الإنتخابات النيابية، قال: "نحن مع موقف الرئيس عون بضرورة إجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري وهذا موقف وزير الداخلية أيضا". وأشار الى أن "وزير الداخلية ينفذ لا يقرر وهو مُلتزم بالمهل الدستورية".
 
وأضاف: "نحن كلقاء ديمقراطي لدينا مصلحة بإجراء الانتخابات النيابية فنحن نرى أن وضعنا الإنتخابي والشعبي أفضل من العام 2022". 

 
من جهة أخرى، قال النائب بلال عبدالله: "أنا ملتزم بالحزب التقدمي الاشتراكي منذ 50 عاما وكان لي الشرف أنني بدأت مسيرتي مع المعلم كمال جنبلاط واستمرّيت مع وليد جنبلاط وأنا طلبت رسميا من رئيس الحزب أن يختار مرشحا آخرا لأنني اعتبر أنه يجب تداول السلطة".

وأضاف: "اذا أصر الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه أن أستمر فسأستمر والقرار بيد تيمور جنبلاط".
 

أخبار لبنان

بلال عبدالله

حزب الله

نعيم قاسم

السلاح

