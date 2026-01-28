الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": كلام الشيخ نعيم قاسم فاجئ الجميع... ونحن كلقاء ديمقراطي لدينا مصلحة بإجراء الانتخابات
أخبار لبنان
2026-01-28 | 15:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": كلام الشيخ نعيم قاسم فاجئ الجميع... ونحن كلقاء ديمقراطي لدينا مصلحة بإجراء الانتخابات
رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أنه "اذا كان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يرغب بإرسال مقاتلين لإيران للدفاع عنها فهذا قراره الشخصي ولكن أن يورط لبنان بحرب جديدة فلا أحد في لبنان يوافق على ذلك"، قائلا: "قطعنا مرحلة أن يأخذ أحد قرار السلم والحرب خارج الدولة اللبنانية".
وأشار الى أن "كلام الشيخ نعيم قاسم فاجئ الجميع، وهذا الموقف غير مقبول وغير مرحب به".
وقال عبدالله في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "لا نقبل بأن يعود لبنان ساحة صراع الآخرين وإيران تفاوض الأميركي و"لكن مش ضروري تفاوض على دمنا"".
واعتبر أن "هذه المرة يجب أن نكون أذكى من أن نتورّط في معادلة أكبر منا".
وقال عبدالله: "لدينا مصلحة بالاستمرار بتحصيل حقوق لبنان إن كان في الأرض أو في الأسرى أو وقف اطلاق النار بالطرق الدبلوماسية".
وأضاف: "نحن نريد استعادة عافية الدولة فالدولة هي الحاضن للجميع والدولة والجيش اللبناني يحميان الجميع".
وعن حصر السلاح، قال: "تم حصر السلاح في جنوب الليطاني وهناك احتواء للسلاح "بالحد الأدنى" في شمال الليطاني".
وشدد النائب بلال عبدالله على أنه من المعيب التطاول على رئيس الجمهورية. وقال: "الرئيس جوزاف عون أظهر كل وطنية وكلّ حرص على البلد وهو يخوض معركة حماية لبنان واعادة بناء المؤسسات ولا يجوز التطاول عليه ولا يجوز التطاول على رئيس الحكومة أيضا".
وفي موضوع الإنتخابات النيابية، قال: "نحن مع موقف الرئيس عون بضرورة إجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري وهذا موقف وزير الداخلية أيضا". وأشار الى أن "وزير الداخلية ينفذ لا يقرر وهو مُلتزم بالمهل الدستورية".
وأضاف: "نحن كلقاء ديمقراطي لدينا مصلحة بإجراء الانتخابات النيابية فنحن نرى أن وضعنا الإنتخابي والشعبي أفضل من العام 2022".
من جهة أخرى، قال النائب بلال عبدالله: "أنا ملتزم بالحزب التقدمي الاشتراكي منذ 50 عاما وكان لي الشرف أنني بدأت مسيرتي مع المعلم كمال جنبلاط واستمرّيت مع وليد جنبلاط وأنا طلبت رسميا من رئيس الحزب أن يختار مرشحا آخرا لأنني اعتبر أنه يجب تداول السلطة".
وأضاف: "اذا أصر الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه أن أستمر فسأستمر والقرار بيد تيمور جنبلاط".
أخبار لبنان
بلال عبدالله
حزب الله
نعيم قاسم
السلاح
التالي
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
وزير الاقتصاد خلال اطلاق غرفة التجارة البريطانية - اللبنانية: منصّة لمضاعفة الصادرات والاستثمار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:39
النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": نحن كلقاء ديمقراطي لدينا مصلحة بإجراء الانتخابات النيابية فنحن نرى أن وضعنا الإنتخابي والشعبي أفضل من العام 2022
آخر الأخبار
15:39
النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": نحن كلقاء ديمقراطي لدينا مصلحة بإجراء الانتخابات النيابية فنحن نرى أن وضعنا الإنتخابي والشعبي أفضل من العام 2022
0
آخر الأخبار
15:01
النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": نحن نريد استعادة عافية الدولة فالدولة هي الحاضن للجميع والدولة والجيش اللبناني يحميان الجميع
آخر الأخبار
15:01
النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": نحن نريد استعادة عافية الدولة فالدولة هي الحاضن للجميع والدولة والجيش اللبناني يحميان الجميع
0
آخر الأخبار
2026-01-07
غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": لدينا معركة قانون الانتخابات في الوقت الحالي والقانون اليوم بيد رئيس مجلس النواب وليس النواب وهناك انتخابات في أيار وحريصون على اجرائها في وقتها
آخر الأخبار
2026-01-07
غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": لدينا معركة قانون الانتخابات في الوقت الحالي والقانون اليوم بيد رئيس مجلس النواب وليس النواب وهناك انتخابات في أيار وحريصون على اجرائها في وقتها
0
آخر الأخبار
15:06
النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": تم حصر السلاح في جنوب الليطاني وهناك احتواء للسلاح "بالحد الأدنى" في شمال الليطاني
آخر الأخبار
15:06
النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": تم حصر السلاح في جنوب الليطاني وهناك احتواء للسلاح "بالحد الأدنى" في شمال الليطاني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:56
لتخفيف الاحتقان... توقع بزيارة رعد إلى قصر بعبدا (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
01:56
لتخفيف الاحتقان... توقع بزيارة رعد إلى قصر بعبدا (الأنباء الكويتية)
0
صحف اليوم
01:51
ريفي لـ"الأنباء الكويتية": القرار الدولي اتخذ بحصر السلاح في كل دول المنطقة
صحف اليوم
01:51
ريفي لـ"الأنباء الكويتية": القرار الدولي اتخذ بحصر السلاح في كل دول المنطقة
0
اقتصاد
01:42
بيان لوزارة الزراعة بشأن استيراد البطاطا المصرية
اقتصاد
01:42
بيان لوزارة الزراعة بشأن استيراد البطاطا المصرية
0
حال الطقس
01:31
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
حال الطقس
01:31
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
08:50
"اهربي فورًا"… حبيبات سابقات لزوج كايتي برايس الجديد يوجّهن تحذيرًا مدوّيًا لها ويكشفن اتهامات صادمة بحقه
فنّ
08:50
"اهربي فورًا"… حبيبات سابقات لزوج كايتي برايس الجديد يوجّهن تحذيرًا مدوّيًا لها ويكشفن اتهامات صادمة بحقه
0
منوعات
13:00
جريمة تثير الرعب في أستراليا... هذا ما حصل على أحد الشواطئ المعروفة!
منوعات
13:00
جريمة تثير الرعب في أستراليا... هذا ما حصل على أحد الشواطئ المعروفة!
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-27
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-27
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
0
رياضة
2025-09-23
من "الساخر المراوغ" إلى ملك الكرة الذهبية... ديمبيليه يكتب قصة النجاح
رياضة
2025-09-23
من "الساخر المراوغ" إلى ملك الكرة الذهبية... ديمبيليه يكتب قصة النجاح
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
2
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
3
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
4
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
5
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
6
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
7
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
8
أمن وقضاء
06:44
الأمن العام: توقيف شبكة تركية لتهريب المخدرات في مطار رفيق الحريري
أمن وقضاء
06:44
الأمن العام: توقيف شبكة تركية لتهريب المخدرات في مطار رفيق الحريري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More