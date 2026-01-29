26 ضابطاً في الأمن العام اقسموا اليمين القانونية

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام أن ستة وعشرون ضابطاً من الأمن العام أقسم اليمين القانونية أمام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف القاضي جورج حرب، في قصر العدل بيروت، بحضور عدد من ضباط المديرية.



وخلال المناسبة، ألقى القاضي حرب كلمة تمنى فيها للضباط التوفيق في مهامهم الجديدة في خدمة الوطن والمواطن.



ثم ألقى العقيد حسنين القرصيفي كلمة المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، توجه فيها الى القضاء اللبناني، قائلًا "إلى القضاة الذين يواصلون عملهم رغم الأزمات، إن التعاون والتنسيق بين القضاء والأجهزة الأمنية حتمية وطنية، لا خياراً إدارياً".



وتوجه الى الضباط الجدد "أنتم الذين ستحددون وستترجمون معنى العمل النوعي في اداء المديرية العامة للأمن العام: بسلوككم اليومي، بانضباطكم، باحترامكم للقانون في التفاصيل الصغيرة قبل القضايا الكبرى. لا تستهينوا بأي شيء، ولا تظنوا أن النزاهة خيار فردي بلا أثر عام".



وطلب منهم "كونوا أوفياء لتضحيات زملائكم الذين سبقوكم، ولثقة الناس التي توضع بين أيديكم. تذكروا ان الزي العسكري ليس حصانة، بل مسؤولية مضاعفة، وأن السلطة اختبار يومي للأخلاق قبل أن تكون صلاحية".



وشدد "كونوا على قدر القسم، وعلى مستوى العلم، وعلى مسافة واحدة من الجميع، ليبقى الأمن عاماً".

