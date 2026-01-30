الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...

صدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس النيابي الذي وقّعه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، على أن تجري الانتخابات يوم الأحد 3 أيّار للبنانيين غير المقيمين، والأحد 10 أيّار للمقيمين في لبنان.