الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...

أخبار لبنان
2026-01-30 | 08:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...

صدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس النيابي الذي وقّعه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، على أن تجري الانتخابات يوم الأحد 3 أيّار للبنانيين غير المقيمين، والأحد 10 أيّار للمقيمين في لبنان. 
 

أخبار لبنان

النيابية

أيّار...

LBCI التالي
شحادة أطلق منصة تتيح لمهجري الحرب الأهلية تحديث بياناتهم ومتابعة معاملاتهم: لا تقبل طلبات جديدة
الداخلية تعلن جهوز القوائم الانتخابية الأولية 2026-2027 وتدعو الناخبين لتصحيح بياناتهم
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:02

انتهاء جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار دولية
11:50

مصادر لرويترز: أميركا تبطئ عمليات نقل معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية للعراق

LBCI
منوعات
11:45

رزقا بطفلة لا تمتّ بصلة وراثية لأيٍّ منهما... إليكم القصة الصادمة

LBCI
أخبار لبنان
11:35

المجموعات الاغترابية: دعوة الهيئات الناخبة تسبق إنصاف المغتربين وندعو مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:35

المجموعات الاغترابية: دعوة الهيئات الناخبة تسبق إنصاف المغتربين وندعو مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته

LBCI
أخبار لبنان
11:11

وزير الاتصالات والسفير عيسى يؤكدان أهمية تطوير قطاع اتصالات مبتكر وآمن

LBCI
أخبار لبنان
10:43

وزيرا الصحة والشؤون أعلنا آلية التغطية الصحية لنازحي الحافة الأمامية

LBCI
أخبار لبنان
10:09

الرئيس عون استقبل رئيس هيئة مراقبي الهدنة الدوليين في الشرق الأوسط: ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-17

إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة من ريف دمشق إلى لبنان

LBCI
أخبار دولية
01:14

ترامب: لدينا مجموعة سفن حربية متجهة إلى مكان يدعى إيران وآمل ألا نضطر إلى استخدامها

LBCI
أخبار دولية
2026-01-26

الإمارات لن تسمح بمهاجمة إيران من أراضيها

LBCI
حال الطقس
2025-11-25

كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:19

شحادة أطلق منصة تتيح لمهجري الحرب الأهلية تحديث بياناتهم ومتابعة معاملاتهم: لا تقبل طلبات جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:38

وزير الصحة: تغطية صحية 100% للمريض النازح من القرى الحدودية

LBCI
أخبار لبنان
07:26

وزير العمل تناول ملف تنظيم فرص العمل في الخارج: نرفض بشكل قاطع أن تتحوّل الكفاءات اللبنانية إلى مادة للمتاجرة

LBCI
أخبار لبنان
07:22

اعلاميو صيدا نددوا باستهداف الصحافيين واغتيال نور الدين: صوت الإعلام يبقى أعلى

LBCI
أخبار دولية
07:08

تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية

LBCI
أخبار لبنان
16:18

جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل

LBCI
أخبار لبنان
15:10

مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
14:55

بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)

LBCI
فنّ
10:06

"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي

LBCI
حال الطقس
03:21

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
فنّ
13:47

فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:10

الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...

LBCI
اقتصاد
05:16

الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة

LBCI
أخبار لبنان
05:11

تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More