الجيش الإسرائيلي: غاراتنا استهدفت بنى تحتية وآليات هندسية لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي عبر منصة "أكس" أنّ "الجيش الإسرائيلي أغار على بنى تحتية وآليات هندسية تابعة لحزب الله استُخدمت لإعادة إعمار بنى تحتية في منطقة مزرعة الداودية بجنوب لبنان".