فريد البستاني وأعضاء لجنة الإقتصاد لبّوا دعوة السفير الأميركي

لبّى رئيس لجنة الإقتصاد النيابية فريد البستاني وأعضاء اللجنة دعوة السفير الأميركي ميشال عيسى الى فطور اقيم في مقرّ السفير، في عوكر، على شرف نائب مساعد وزير شؤون الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والمشرق في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية جاك ماكغي.



وقد كانت مناسبة عرض خلالها النائب البستاني وأعضاء اللجنة الملفات التي تتابعها لجنة الإقتصاد ومشاريع القوانين التي تقدمت بها وملفات الفساد التي لاحقتها، وكانت فرصة لأعضاء اللجنة لإبداء رأيهم في عدّة مواضيع يمكن التعاون فيها مع فريق السفارة وقد تمّ الإتفاق على مواصلة التواصل وتبادل الخبرات مع سعادة السفير عيسى والفريق التقني الإقتصادي في السفارة.