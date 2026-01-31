جبيل تطلق الاثنين فعاليات شهر التسوق 2026

تطلق بلدية جبيل - بيبلوس فعاليات شهر التسوق Byblos Shopping Festival 2026، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات التجارية والسياحية في المدينة. وسيعلن رسميا عن انطلاق المهرجان خلال مؤتمر صحافي يعقد يوم الإثنين المقبل في الساعة الخامسة بعد الظهر في مركز السياحة التابع للبلدية (Maison du Tourisme).



ويهدف شهر التسوق إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في المدينة، ودعم المؤسسات المحلية، إضافة إلى تعزيز الحركة السياحية.