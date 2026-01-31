الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جبيل تطلق الاثنين فعاليات شهر التسوق 2026
أخبار لبنان
2026-01-31 | 05:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جبيل تطلق الاثنين فعاليات شهر التسوق 2026
تطلق بلدية جبيل - بيبلوس فعاليات شهر التسوق Byblos Shopping Festival 2026، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات التجارية والسياحية في المدينة. وسيعلن رسميا عن انطلاق المهرجان خلال مؤتمر صحافي يعقد يوم الإثنين المقبل في الساعة الخامسة بعد الظهر في مركز السياحة التابع للبلدية (Maison du Tourisme).
ويهدف شهر التسوق إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في المدينة، ودعم المؤسسات المحلية، إضافة إلى تعزيز الحركة السياحية.
أخبار لبنان
الاثنين
فعاليات
التسوق
التالي
رسامني: النقل المشترك يمضي بثبات وثقة بما يعزّز ثقة المواطنين به كخيار منظّم ومتنامٍ
غداة الغارات... هذه الصورة من الجنوب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-01-30
الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الثاني 2026
خبر عاجل
2026-01-30
الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الثاني 2026
0
أمن وقضاء
2025-11-11
شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا
أمن وقضاء
2025-11-11
شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-08
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-08
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-30
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-30
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:28
فيليب سالم: تكريمُه العلْميُّ الأَعلى في تكساس وجامعة Baylor
أخبار لبنان
08:28
فيليب سالم: تكريمُه العلْميُّ الأَعلى في تكساس وجامعة Baylor
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
هكذا يبدو الوضع جنوبًا... وفي المروانية تحديدًا
تقارير نشرة الاخبار
07:43
هكذا يبدو الوضع جنوبًا... وفي المروانية تحديدًا
0
أمن وقضاء
06:56
جمارك الشمال تضبط عدسات ولوازمها مع مانغا مهربة
أمن وقضاء
06:56
جمارك الشمال تضبط عدسات ولوازمها مع مانغا مهربة
0
أخبار لبنان
06:50
افتتاح حديقة لأرز لبنان في تولوز... هذه أجواء تحضيرات الإحتفال
أخبار لبنان
06:50
افتتاح حديقة لأرز لبنان في تولوز... هذه أجواء تحضيرات الإحتفال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:57
قائد الجيش يغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية...
أخبار لبنان
05:57
قائد الجيش يغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية...
0
أمن وقضاء
12:45
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة
أمن وقضاء
12:45
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة
0
آخر الأخبار
2025-12-04
حاكم مصرف سوريا المركزي: نشهد انخفاضا كبيرا في معدل التضخم ونحن في مرحلة متقدمة بشأن العملة
آخر الأخبار
2025-12-04
حاكم مصرف سوريا المركزي: نشهد انخفاضا كبيرا في معدل التضخم ونحن في مرحلة متقدمة بشأن العملة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-02
إليكم الوظائف الأكثر طلبا لعام 2026...
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-02
إليكم الوظائف الأكثر طلبا لعام 2026...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
هكذا يبدو الوضع جنوبًا... وفي المروانية تحديدًا
تقارير نشرة الاخبار
07:43
هكذا يبدو الوضع جنوبًا... وفي المروانية تحديدًا
0
أخبار لبنان
06:50
افتتاح حديقة لأرز لبنان في تولوز... هذه أجواء تحضيرات الإحتفال
أخبار لبنان
06:50
افتتاح حديقة لأرز لبنان في تولوز... هذه أجواء تحضيرات الإحتفال
0
أخبار دولية
06:49
عراقجي: طهران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لحفظ السلام وحمايتها من أي اعتداء
أخبار دولية
06:49
عراقجي: طهران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لحفظ السلام وحمايتها من أي اعتداء
0
تقارير نشرة الاخبار
06:45
إسرائيل تعيش حالة استنفار أمني وسياسي متصاعد... هذه آخر المعطيات
تقارير نشرة الاخبار
06:45
إسرائيل تعيش حالة استنفار أمني وسياسي متصاعد... هذه آخر المعطيات
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
الحاج حسن: البحث في سلاح حزب الله مشروط بهذه الأمور
تقارير نشرة الاخبار
06:38
الحاج حسن: البحث في سلاح حزب الله مشروط بهذه الأمور
0
أمن وقضاء
05:00
غداة الغارات... هذه الصورة من الجنوب
أمن وقضاء
05:00
غداة الغارات... هذه الصورة من الجنوب
0
أخبار دولية
13:30
جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي
أخبار دولية
13:30
جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:28
منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
2
موضة وجمال
10:48
"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)
موضة وجمال
10:48
"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)
3
أمن وقضاء
12:45
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة
أمن وقضاء
12:45
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة
4
أخبار لبنان
14:20
نتائج الإختبارات الرياضية ومواعيد الإختبارات الطبية لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن
أخبار لبنان
14:20
نتائج الإختبارات الرياضية ومواعيد الإختبارات الطبية لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن
5
أخبار لبنان
13:48
الجيش الإسرائيلي: غاراتنا استهدفت بنى تحتية وآليات هندسية لحزب الله
أخبار لبنان
13:48
الجيش الإسرائيلي: غاراتنا استهدفت بنى تحتية وآليات هندسية لحزب الله
6
أمن وقضاء
01:52
هزة بقوة 2.8 درجات في عنايا - جبيل
أمن وقضاء
01:52
هزة بقوة 2.8 درجات في عنايا - جبيل
7
أخبار لبنان
16:28
متري: لم نَعِد العسكريين بزيادة 50% والزيادة رهن إمكانات الدولة
أخبار لبنان
16:28
متري: لم نَعِد العسكريين بزيادة 50% والزيادة رهن إمكانات الدولة
8
خبر عاجل
12:28
سلسلة غارات إسرائيلية تهزّ جنوب لبنان في هذه الأثناء
خبر عاجل
12:28
سلسلة غارات إسرائيلية تهزّ جنوب لبنان في هذه الأثناء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More