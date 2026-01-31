الأخبار
متري: لبنان يوقع اتفاقية مع دمشق لتسليم 300 موقوف سوري الاسبوع المقبل
أخبار لبنان
2026-01-31 | 09:35
مشاهدات عالية
متري: لبنان يوقع اتفاقية مع دمشق لتسليم 300 موقوف سوري الاسبوع المقبل
كشف نائب رئيس الوزراء طارق متري أن لبنان وسوريا سيوقعان اتفاقية الأسبوع المقبل بشأن تسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية، غداة موافقة الحكومة على هذه الخطوة.
وقال متري لوكالة فرانس برس، إن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء الجمعة، ستشمل نحو 300 سوري من المحكومين الذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية.
وأكّد متري، أن الاتفاقية "ستوقّع في بيروت الأسبوع المقبل" لتدخل حيّز التنفيذ مباشرة، ويرجّح حضور وزير العدل أو وزير الخارجية السوري.
وأوضح متري أن "المحكومين السوريين لن يفرج عنهم، بل سيسلمون إلى بلادهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك".
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن إبرام الاتفاقية "يشكل خطوة كبيرة على صعيد حلّ المشكلات العالقة بين البلدين وفرصة حقيقية لبناء علاقات جديدة مع سوريا قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح العليا للدولتين".
