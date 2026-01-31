الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

متري: لبنان يوقع اتفاقية مع دمشق لتسليم 300 موقوف سوري الاسبوع المقبل

أخبار لبنان
2026-01-31 | 09:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
متري: لبنان يوقع اتفاقية مع دمشق لتسليم 300 موقوف سوري الاسبوع المقبل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
متري: لبنان يوقع اتفاقية مع دمشق لتسليم 300 موقوف سوري الاسبوع المقبل

كشف نائب رئيس الوزراء طارق متري أن لبنان وسوريا سيوقعان اتفاقية الأسبوع المقبل بشأن تسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية، غداة موافقة الحكومة على هذه الخطوة.
     
وقال متري لوكالة فرانس برس، إن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء الجمعة، ستشمل نحو 300 سوري من المحكومين الذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية.
     
وأكّد متري، أن الاتفاقية "ستوقّع في بيروت الأسبوع المقبل" لتدخل حيّز التنفيذ مباشرة، ويرجّح حضور وزير العدل أو وزير الخارجية السوري.
          
وأوضح متري أن "المحكومين السوريين لن يفرج عنهم، بل سيسلمون إلى بلادهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك".
     
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن إبرام الاتفاقية "يشكل خطوة كبيرة على صعيد حلّ المشكلات العالقة بين البلدين وفرصة حقيقية لبناء علاقات جديدة مع سوريا قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح العليا للدولتين".
     

أخبار لبنان

أخبار دولية

لبنان

اتفاقية

لتسليم

موقوف

الاسبوع

المقبل

LBCI التالي
وزارة الشؤون: البنك الدولي وافق على تمويل برنامج "أمان"
وزير الصحة إفتتح برنامج "تمكين صيادلة المستشفيات" وأكد العمل على تحسين الجعالة من دون التأثير على السعر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-13

روبيو: أميركا ستوقع بعض الاتفاقيات الجيدة مع السعودية الأسبوع المقبل

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-20

معلومات الـLBCI: وفد قضائيّ لبنانيّ سيزور دمشق مطلع كانون الأول المقبل للاتفاق على آلية تعالج ملف الموقوفين السوريين في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-09

لودريان يصل الى لبنان الاسبوع المقبل على ان يلتقي الرؤساء الثلاثة يوم الاربعاء المقبل

LBCI
أخبار دولية
2025-11-10

وزير الإعلام السوري: دمشق توقع إعلان تعاون سياسيا مع التحالف الدولي لهزيمة "داعش"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:52

المقداد: لن يقدر أحد على إلغائنا لا في الداخل ولا في الخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هكذا يمكن معالجة أزمة معاشات القطاع العام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-27

رسامني ترأس اجتماعا في بلدية جونيه لاستكمال التحضيرات لمشروع توسعة الأوتوستراد وإزالة التعديات تمهيدًا لانطلاق الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
06:46

البستاني: ادعو الحكومة الى مناظرة حول قانون الإنتظام المالي

LBCI
فنّ
2026-01-29

بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)

LBCI
منوعات
2026-01-29

جوارب دانتيل سوداء تُشعل الجدل على BBC… إليكم ما حصل مع مذيعة الطقس على الهواء (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هكذا يمكن معالجة أزمة معاشات القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في طرابلس جدران وأبنية شهدت على ما عصف بالمدينة منذ عقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هيكلية حكومية لإعادة الإعمار… وغارات إسرائيلية تتحكّم بمصيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

تل أبيب تترقّب الرد الإيراني: مدمّرة أميركية في إيلات وسيناريوهات تصعيد مفتوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجيش اللبناني يتحضر لاستلام حواجز مخيم البداوي من القوة الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حي التنك في طرابلس: وجهٌ آخرُ من الاحتلالِ سببُه إهمالٌ جَماعيّ

LBCI
أخبار دولية
13:24

هبة نصر: كل دول الخليج نقلت الى الولايات المتحدة أن ما تريده في المنطقة هو الاستقرار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:57

قوى الأمن للمواطنين: احذروا تزويد حساباتكم الشخصية لمنصات المراهنات والقمار الإلكتروني!

LBCI
حال الطقس
02:10

إليكم حال الطقس اليوم وفي اليومين المقبلين...

LBCI
أمن وقضاء
01:52

هزة بقوة 2.8 درجات في عنايا - جبيل

LBCI
أخبار لبنان
09:52

وزارة الشؤون: البنك الدولي وافق على تمويل برنامج "أمان"

LBCI
أخبار لبنان
16:28

متري: لم نَعِد العسكريين بزيادة 50% والزيادة رهن إمكانات الدولة

LBCI
صحف اليوم
23:58

بيان السفارة الأميركية يثير هواجس الأوساط السياسية (الأخبار)

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 31-1-2026

LBCI
خبر عاجل
12:58

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تشكيل أساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة يتقدم على عكس أجواء الحرب الإعلامية المصطنعة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More