المقداد: لن يقدر أحد على إلغائنا لا في الداخل ولا في الخارج

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد الى أن "الإسرائيلي حتى الآن لم يوقف عدوانه، ولن نعطي هذا العدو أي فرصة لكي يدخل بيننا أمنياً وإستخباراتياً. نحن نعمل بصمت ونقول للعالم أجمع بأن هذه المقاومة التي حمت لبنان طول السنين الماضية ستبقى تحميه، ولن يقدر أحد على إلغائنا لا في الداخل ولا في الخارج".



وشدد خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة ل"حزب الله" في حزين، على أن "لبنان بحاجة الى أن نجلس جميعنا ونتكلم، لأن إسرائيل هي عدو لكل لبنان ولكل طوائفه وإسرائيل تريد ان تكون إسرائيل الكبرى ولن تفرق بين أحد من أبناء الشعب اللبناني".



وختم المقداد معتبرا أن "لبنان هو أول حجر عثرة أمام مشروع إسرائيل الكبرى، وسيبقى حجر عثرة وسنبقى على تصميمنا على أن لا يدخل اي صهيوني الى أرضنا واثبتت التجارب ذلك، وستؤكد ذلك في المستقبل".

