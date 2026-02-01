توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله

داهمت وحدات من الجيش اللبناني منزل أحد المطلوبين في منطقة دالك – بلدة القصر الحدودية، حيث لم يتم العثور عليه. وعلى إثر ذلك، وسّع الجيش عمليات التفتيش في محيط المنزل، بما في ذلك مركز تابع لحزب الله، فدخل إليه وصادر سلاحًا فرديًا كان موجودًا داخله.



وأدّى تداول الخبر على مجموعات “واتساب” إلى حالة استنفار بين أهالي البلدة، حيث تجمّع عدد من المواطنين وأقفلوا الطريق أمام آليات الجيش، وسط معلومات عن فقدان بعض الذخيرة من داخل آليات عسكرية.



لاحقًا، حضرت قوة إضافية من الجيش إلى المكان، وتمت معالجة الوضع سريعًا، لتنتهي الحادثة بشكل سلمي ويُعاد الهدوء إلى المنطقة.