الرئيس عون أنهى زيارته الى اسبانيا بلقائه العاهل الاسباني... وهذا ما تم التشديد عليه

أنهى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارته الى اسبانيا بلقائه العاهل الاسباني الملك فيليبي السادس.



ونوه الرئيس عون في خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية التي تربط لبنان باسبانيا، والتي يترجمها الاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين اللبناني والاسباني، ودعم اسبانيا المتواصل للبنان وقضاياه.



فيما شدد العاهل الاسباني، على الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين، حيث تعود العلاقات الدبلوماسية بينهما لسنوات طويلة.