وسام حنا والفنانة بلقيس يطلقان أغنيةٍ مشتركة تم تحضيرها خصيصًا لبرنامج "أكرم من مين"...

بنكهة رمضانية خاصة، يجتمع الحضور والإحساس في عملٍ فنيٍّ واحد. من استديو الـLBC، يطلّ الإعلامي والممثل وسام حنا والفنانة بلقيس لإطلاق أغنيةٍ مشتركة تم تحضيرها خصيصًا لبرنامج أكرم من مين الذي يعرض في شهر رمضان المبارك، فماذا في التفاصيل؟