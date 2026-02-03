الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
أخبار لبنان
2026-02-03 | 16:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
2
min
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة ملتزمة في الاستمرار في الاصلاح واستعادة سيادة الدولة بشكل كامل.
وأوضح الرئيس سلام، خلال جلسة حوارية ضمن "القمة العالمية للحكومات" في دبي عن الرؤية الجديدة لمستقبل لبنان، "السيادة والإصلاح أمران متلازمان وهما حاجتان أساسيتان لإنقاذ لبنان".
وقال: "السّيادة تعني استعادة قرار الحرب والسلم وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح، فيما يشمل الإصلاح الإصلاحين المالي والإداري".
وأضاف: "الإصلاح سيعيد الثقة الدولية بلبنان وباقتصاده".
ولفت الرئيس سلام "عملنا على استعادة قرار السلم والحرب والدليل أنّه للمرة الأولى منذ عام 1969، باتت الدولة عبر الجيش تفرض سيطرة عملانية كاملة على جنوب البلاد".
وأكد "لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة علمًا أن كلفة الدخول في مغامرة حرب إسناد غزة كانت كبيرة جدّاً".
وشدد "علينا أن نُحصّن أنفسنا من خلال التفافنا حول الدّولة وعدم إدخال لبنان في مغامرات لا دخل له فيها".
واعتبر رئيس الحكومة أنه "مع تجديد الإدارة اللبنانية وتفعيلها يشعر الجميع من الإخوة العرب والمغتربين بحالة من الأمن والأمان، ما يُشكّل عاملاً أساسيّاً في تشجيع الاستثمار".
وأوضح "اساليب عمل مختلفة بيني وبين الرئيس عون، ولكن نحن نسير في الاتجاه نفسه والهدف نفسه وهو استعادة الدولة مع رئيس البرلمان".
ورأى أن "المطلوب من الدول الشقيقة دعمنا وليس أن تحلّ مكاننا"، متمنيًا على "الإخوة العرب المشاركة في مؤتمر دعم القوات العسكرية اللبنانية في باريس"، ومؤكدًا "نحن بحاجة إلى دعمهم".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الإخوة
العرب
للمشاركة
مؤتمر
الجيش
باريس:
بإدخال
لبنان
مغامرة
جديدة
التالي
بارو في بيروت غدًا (اللواء)
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-02-03
رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: أتمنى من الإخوة العرب المشاركة في مؤتمر دعم القوات العسكرية اللبنانية في باريس فنحن بحاجة إلى دعمهم
خبر عاجل
2026-02-03
رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: أتمنى من الإخوة العرب المشاركة في مؤتمر دعم القوات العسكرية اللبنانية في باريس فنحن بحاجة إلى دعمهم
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-24
زيارة سلام إلى باريس تتصدرها تحضيرات مؤتمر دعم الجيش
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-24
زيارة سلام إلى باريس تتصدرها تحضيرات مؤتمر دعم الجيش
0
أخبار لبنان
2025-12-03
رئيس الحكومة: لسنا بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب
أخبار لبنان
2025-12-03
رئيس الحكومة: لسنا بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب
0
أخبار لبنان
2026-02-02
وزير الخارجية التقى نظيره الإسباني: للمشاركة الفاعلة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني
أخبار لبنان
2026-02-02
وزير الخارجية التقى نظيره الإسباني: للمشاركة الفاعلة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:08
بكمين محكم.... توقيف مطلوبَين خطيرَين وضبط كمية من حبوب الكبتاغون
أمن وقضاء
06:08
بكمين محكم.... توقيف مطلوبَين خطيرَين وضبط كمية من حبوب الكبتاغون
0
أخبار لبنان
05:46
سلام بحث مع الصندوق العربي للإنماء في تعزيز قدرات مجلس الإنماء والإعمار
أخبار لبنان
05:46
سلام بحث مع الصندوق العربي للإنماء في تعزيز قدرات مجلس الإنماء والإعمار
0
أخبار لبنان
04:55
الأوضاع الأمنية ومسألة رواتب العسكريين والمتقاعدين محور لقاء الرئيس عون ووزير الدفاع
أخبار لبنان
04:55
الأوضاع الأمنية ومسألة رواتب العسكريين والمتقاعدين محور لقاء الرئيس عون ووزير الدفاع
0
أخبار لبنان
04:53
وزير الصحة يعلن مستشفى الرسول الأعظم في "المرتبة الأولى" بلبنان كمستشفى صديق للطفل
أخبار لبنان
04:53
وزير الصحة يعلن مستشفى الرسول الأعظم في "المرتبة الأولى" بلبنان كمستشفى صديق للطفل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-10-28
"أفضل يوم في حياتي أحبكِ M"... نجم Game of Thrones يحتفل بزواجه في حفل صغير بلندن (صور)
فنّ
2025-10-28
"أفضل يوم في حياتي أحبكِ M"... نجم Game of Thrones يحتفل بزواجه في حفل صغير بلندن (صور)
0
أخبار لبنان
2025-12-26
سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء لاستئناف درس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع
أخبار لبنان
2025-12-26
سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء لاستئناف درس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع
0
أخبار دولية
2026-01-19
ترامب يشترط مليار دولار مقابل عضوية دائمة في "مجلس السلام"
أخبار دولية
2026-01-19
ترامب يشترط مليار دولار مقابل عضوية دائمة في "مجلس السلام"
0
صحة وتغذية
06:00
وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!
صحة وتغذية
06:00
وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
0
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
0
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي
0
أمن وقضاء
13:19
إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة
أمن وقضاء
13:19
إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة
0
أخبار دولية
13:15
شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران
أخبار دولية
13:15
شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
2
علوم وتكنولوجيا
10:23
لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس
علوم وتكنولوجيا
10:23
لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس
3
أخبار لبنان
09:29
الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة
أخبار لبنان
09:29
الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة
4
خبر عاجل
10:09
"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار
خبر عاجل
10:09
"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار
5
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
6
أمن وقضاء
10:40
الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح
أمن وقضاء
10:40
الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح
7
آخر الأخبار
08:39
الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله
آخر الأخبار
08:39
الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله
8
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More