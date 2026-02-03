سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة ملتزمة في الاستمرار في الاصلاح واستعادة سيادة الدولة بشكل كامل.



وأوضح الرئيس سلام، خلال جلسة حوارية ضمن "القمة العالمية للحكومات" في دبي عن الرؤية الجديدة لمستقبل لبنان، "السيادة والإصلاح أمران متلازمان وهما حاجتان أساسيتان لإنقاذ لبنان".



وقال: "السّيادة تعني استعادة قرار الحرب والسلم وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح، فيما يشمل الإصلاح الإصلاحين المالي والإداري".



وأضاف: "الإصلاح سيعيد الثقة الدولية بلبنان وباقتصاده".



ولفت الرئيس سلام "عملنا على استعادة قرار السلم والحرب والدليل أنّه للمرة الأولى منذ عام 1969، باتت الدولة عبر الجيش تفرض سيطرة عملانية كاملة على جنوب البلاد".



وأكد "لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة علمًا أن كلفة الدخول في مغامرة حرب إسناد غزة كانت كبيرة جدّاً".



وشدد "علينا أن نُحصّن أنفسنا من خلال التفافنا حول الدّولة وعدم إدخال لبنان في مغامرات لا دخل له فيها".



واعتبر رئيس الحكومة أنه "مع تجديد الإدارة اللبنانية وتفعيلها يشعر الجميع من الإخوة العرب والمغتربين بحالة من الأمن والأمان، ما يُشكّل عاملاً أساسيّاً في تشجيع الاستثمار".



وأوضح "اساليب عمل مختلفة بيني وبين الرئيس عون، ولكن نحن نسير في الاتجاه نفسه والهدف نفسه وهو استعادة الدولة مع رئيس البرلمان".



ورأى أن "المطلوب من الدول الشقيقة دعمنا وليس أن تحلّ مكاننا"، متمنيًا على "الإخوة العرب المشاركة في مؤتمر دعم القوات العسكرية اللبنانية في باريس"، ومؤكدًا "نحن بحاجة إلى دعمهم".





















