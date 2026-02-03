وزير العمل عرض الاوضاع مع السفير الايراني

استقبل وزير العمل محمد حيدر في مكتبه السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني في زيارة وداعية.



وكانت مناسبة تطرق فيها الحديث الى الوضع في لبنان والمنطقة.

