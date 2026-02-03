الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون امام وفد من "الجبهة السيادية": ما يُطرح لتأجيل الانتخابات لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقًا

أخبار لبنان
2026-02-03 | 05:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون امام وفد من &quot;الجبهة السيادية&quot;: ما يُطرح لتأجيل الانتخابات لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الرئيس عون امام وفد من "الجبهة السيادية": ما يُطرح لتأجيل الانتخابات لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقًا

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون امام وفد من "الجبهة السيادية" ان عودة ثقة دول الخارج بلبنان ودعمها هي نتيجة طبيعية لما نقوم به من إعادة بناء للدولة على أسس ثابتة، لجهة بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح، وهما أمران لا رجوع عنهما مهما كانت الاعتبارات، ونعمل على تحقيقهما بعقلانية وواقعية ومسؤولية."

وقال " لن يكون واردًا التوقّف عن تنفيذ ما تعهّدتُ به في خطاب القَسَم، الذي لقي في الداخل والخارج تأييدًا يحمّلني مسؤوليةً كبيرة بأن أكون وفيًّا له".

واضاف " أُصرّ مع رئيسَي مجلس النواب والحكومة على إجراء الانتخابات النيابية ابتداءً من الثالث من أيار المقبل وما يُطرح من أفكار لتأجيلها لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقًا لأن هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية التي يعود إليها البتّ بمثل هذه الاقتراحات".

وتابع "أقف على مسافة واحدة من جميع المرشّحين، ولن أتدخّل في التحالفات الانتخابية، ومهمّتي أن أؤمّن نزاهة العملية الانتخابية وأمنها وسلامتها، وأعمل مع جميع المعنيين على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة، لأن الشعب اللبناني لم يعد قادرًا على تحمّل الحروب، ولأن الظروف الدولية أوجدت معطيات تستوجب مقاربتها بواقعية ومنطق لحماية لبنان وأهله، وآمل أن تلقى المساعي المبذولة لتجنيب لبنان أيّ خطر تفهّمًا والتزامًا إيجابيَّين".

أخبار لبنان

"الجبهة

السيادية":

يُطرح

لتأجيل

الانتخابات

لأسباب

لفترات

مختلفة

يعنيني

مطلقًا

LBCI التالي
كركي: زيادة معاينات الأطباء لتصل إلى 92% مما كانت عليه قبل الأزمة
اللواء شقير عرض وسفيرة اليونان الاوضاع في لبنان والمنطقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
05:51

الرئيس عون: أُصرّ مع رئيسَي مجلس النواب والحكومة على إجراء الانتخابات النيابية ابتداءً من الثالث من أيار المقبل وما يُطرح من أفكار لتأجيلها لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقًا لأن هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية التي يعود إليها البتّ

LBCI
صحف اليوم
2025-12-15

البزري لـ"الأنباء الكويتية": تأجيل الانتخابات سيطرح علامات استفهام كبيرة حول المستفيدين منه

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-28

الرئيس عون أمام وفد "تحالف حرية الرأي والتعبير": الحرية المطلقة من دون ضوابط غالبا ما تؤدي الى فوضى أما الاعلام الحر والمسؤول فيساهم في تقوية الدولة ومؤسساتها

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-21

النائب نبيل بدر لـ "حوار المرحلة": البعض ينتظر الضوء الأخضر الخارجي لتأجيل الانتخابات واكثرية الكتل السياسية "مرتاحة" لتأجيل الانتخابات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:49

"اليونيفيل": قنبلة صوتية ألقتها مسيرة إسرائيلية خلال دورية روتينية لجنود حفظ السلام قرب كفركلا

LBCI
أخبار لبنان
11:40

سلام التقى وزير الخارجية الإماراتي: العقبة أمام استكمال بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
11:36

ترويج عملة مزيّفة ومخدّرات في الشمال... وأمن الدولة يوقف الفاعل

LBCI
أخبار لبنان
11:12

توقيف بيك آب... وضبط مواد أولية أجنبية منتهية الصلاحية (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-01-06

شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-29

فيروس مخيف يقتل حتى 75% من المصابين… إليكم كل ما يجب معرفته عن فيروس نيباه

LBCI
خبر عاجل
12:39

قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"

LBCI
حال الطقس
2026-01-18

ماذا في خريطة الطقس في الايام المقبلة؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:10

في الذكرى الخامسة لاغتيال لقمان سليم.. عائلته تعرض مسار التحقيق

LBCI
أخبار دولية
08:08

شمخاني: برنامج إيران النووي سلمي وقدرة التخصيب تصل إلى 60% مع إمكانية خفضها

LBCI
أخبار دولية
08:03

وزير خارجية إيران: مستعدون للدبلوماسية في إطار الاحترام المتبادل

LBCI
أخبار دولية
08:00

واشنطن وطهران تتجهان لاجتماع في تركيا الجمعة وسط وساطات ودبلوماسية متوترة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

اسرائيل ترفع ملف إيران إلى الأولوية: نتنياهو يجتمع مع المبعوث الأميركي بحضور رئيسي الأركان والموساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة

LBCI
أخبار لبنان
13:40

أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:32

في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI

LBCI
اقتصاد
02:35

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
حال الطقس
02:16

منخفض جويّ مع امطار وثلوج...

LBCI
أخبار لبنان
23:52

إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي

LBCI
أمن وقضاء
02:44

شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم

LBCI
خبر عاجل
05:43

القناة 12 الإسرائيلية: تمّ تعيين إيلا واوية "الكابتن إيلا" متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيخاي أدرعي

LBCI
أخبار لبنان
03:59

"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط

LBCI
خبر عاجل
12:39

قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More