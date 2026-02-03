الأخبار
جابر من دبي: التحدي الحقيقي للنهوض الاقتصادي ببناء المؤسسات
أخبار لبنان
2026-02-03 | 06:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
جابر من دبي: التحدي الحقيقي للنهوض الاقتصادي ببناء المؤسسات
اعتبر وزير المالية ياسين جابر "أن التحدي الحقيقي للنهوض الاقتصادي لا يكمن في تأمين الموارد وحسب، بل في بناء المؤسسات القادرة على ادارة هذه الموارد بفعالية وشفافية، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمواطن وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع".
كلام جابر جاء في خلال ادارته لاحدى جلسات المنتدى المالي العربي العاشر المنعقد في دبي، في اطار القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٦ بتنظيم من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي.
وحملت الجلسة عنوان "تجديد سياسات الانفاق وتعزيز التمويل الانمائي" وشارك فيها وزراء مالية من دول عربية عدة ومسؤولون ومدراء رفيعو المستوى من مؤسسات مالية وتنموية دولية.
وركز الوزير جابر على "أهمية تحسين كفاءة الانفاق العام. وسد فجوة تلك الكفاءة وتطوير أطر الإدارة المالية العامة، وكذلك على دور التمويل الإنمائي والشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم الاستثمار، خصوصاً لدى تلك الخارجة من النزاعات". وكان جابر استهل مشاركته في الجلسة الأولى للمنتدى، المخصّصة لمناقشة استدامة المالية العامة في ظل الأزمات المتعددة، والتي شهدت بحثاً في سبل تعزيز متانة السياسات المالية وبناء القدرة على الصمود الاقتصادي في مواجهة الصدمات المتراكبة التي تشهدها المنطقة والعالم.
كما شارك في جلسة حوارية حول الآفاق الاقتصادية في العالم العربي في أوقات عدم اليقين، استعرض خلالها تجربة لبنان في مواجهة الأزمات المتداخلة، مؤكدًا "أهمية الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وتعزيز الحوكمة كمرتكزات أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وفي اليوم الثاني للمنتدى شارك الوزير جابر في الجلسة المغلقة التي عقدت ضمن أعمال القمة والمخصّصة لبحث سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية الدول لمواكبة التحولات الرقمية. والتي تركز النقاش فيها على الاستخدام المتنامي للذكاء الاصطناعي في الإدارات الضريبية والجمارك والرقابة المالية، ودوره في إدارة المخاطر، وكشف الاحتيال، ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى التفاوت في مستويات التبنّي إقليميًا، والاتجاه نحو دمج هذه التقنيات في العمليات اليومية، ولا سيما في اختيار ملفات التدقيق وتصنيف المخاطر.
وأكد جابر في مداخلته "أن الذكاء الاصطناعي يشكّل بالنسبة للبنان أداة عملية لمعالجة محدودية الموارد البشرية وتشتّت البيانات، رابطاً ذلك باقترانه بحوكمة واضحة، وتدخّل بشري في القرارات الحساسة، وحماية حقوق المكلّفين"، وشدد على "أهمية اعتماد مقاربة تدريجية للتحول الرقمي وبناء القدرات، وتفادي تعميق الفجوة الرقمية".
كذلك شارك الوزير جابر في الجلسة المشتركة حول التمويل المبتكر ودور السياسات المالية والتنفيذية، والتي ناقشت أدوات التمويل غير التقليدية وآليات تفعيلها لدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى هامش مشاركته في أعمال القمة.
وكانت لوزير المالية لقاءات صحافية تناولت أبرز الملفات المالية والاقتصادية الراهنة في لبنان .كشف فيها عن ملامح «خارطة طريق» زمنية واضحة تتضمن مواعيد محددة لمعالجة أزمة الودائع.
وأكد "أن معالجة أزمة الودائع تُعدّ أولوية قصوى للحكومة الحالية، في إطار السعي إلى تعويض سنوات طويلة من تعطّل الحلول وتأخير المعالجات"، موضحا "أن الخطة المطروحة تقوم على جداول زمنية دقيقة وبرنامج واضح لتوزيع السيولة".
وأِشار الى "أن المرحلة الأولى ستركّز على ردّ الودائع بالكامل لأصحاب الحسابات المشمولة، على أن يتم إنجاز هذه العملية خلال السنوات الأربع الأولى من إقرار القانون، بما يراعي الإمكانات والموارد المتاحة".
