أهالي ضحايا وتجمع شهداء وجرحى ومتضرري مرفأ بيروت: نطالب بالعدالة...وتعيين القزي لا يراعي مشاعرنا

في الذكرى الشهرية لانفجار مرفأ بيروت، صعّد أهالي الضحايا وتجمع شهداء وجرحى ومتضرري الانفجار مواقفهم، مطالبين بالعدالة ومحاسبة المسؤولين.

جمعية أهالي ضحايا التفجير اعتبرت أن تعيين غراسيا القزي في موقع رسمي رغم إحالتها إلى القضاء يشكّل مخالفة لآلية التعيينات وتغطية للمدعى عليهم، محمّلة الحكومة مسؤولية القرار، ومطالبة الهيئة الاتهامية بالإسراع في إصدار القرار الاتهامي، معتبرة أن التأخير يعطّل تحقيق القاضي طارق البيطار ويكرّس الإفلات من العقاب.

في المقابل، وجّه تجمع شهداء وجرحى ومتضرري الانفجار رسالة إلى رئيس الجمهورية، طالب فيها بلقاء مباشر، معربًا عن استيائه من استبعاده عن لقاءات سابقة. كما التجمع اعتبر ان تعيين غراسيا القزي، لا يراعي مشاعر أهالي الضحايا ويطرح تساؤلات حول الاستنسابية القضائية، مجددًا المطالبة بعدالة شاملة وإنصاف الجرحى ووقف الإهمال المستمر.