لورا لحود: السياحة في لبنان "قطاع للأمل" ومحرك أساسي لخلق فرص العمل للشباب والنساء

أخبار لبنان
2026-02-05 | 00:27
لورا لحود: السياحة في لبنان "قطاع للأمل" ومحرك أساسي لخلق فرص العمل للشباب والنساء

شاركت وزيرة السياحة لورا لحود ضمن الوفد اللبناني برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، في فعاليات "قمة الحكومات العالمية" المنعقدة في دبي، بدعوة من وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق.

وشددت لحود خلال جلسة حوارية على أن قطاع السياحة اللبناني يمثل ركيزة للاقتصاد الوطني، رغم التحديات الراهنة حيث يبرهن الشعب اللبناني عن صمود مستمر.

وضمّت الجلسة كلاً من جيرالد لوليس (الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة جميرا) بصفته مديراً للحوار، وريبيكا ميانو (وزيرة السياحة الكينية)، وتركز النقاش حول دور الدول الناشئة في إعادة تعريف خارطة السفر العالمي.
 

وأكدت لحود في مداخلتها، مقومات لبنان وثرواته وأنواع السياحة التي يقدمها من الثقافية والبيئية والرياضية والطبية، مشددة على دور المغتربين اللبنانيين في الحركة الاقتصادية وفي أدائهم كسفراء لبلدهم. وأوضحت أن مفهوم السياحة قد تطور حيث يبحث الزائر عن "المعنى والأصالة"، وهو ما يترجمه لبنان من خلال تنوع التجارب كتعزيز سياحة المأكولات، وبيوت الضيافة التراثية، و"درب الجبل اللبناني"، مما يسهم في توزيع عوائد السياحة على المجتمعات المحلية خارج العاصمة بيروت.
 

وفي خطوة تعكس التزام لبنان بالإصلاح المؤسسي، أوضحت أن إطلاق "البوابة الرقمية الرسمية للسياحة" ومكننة تراخيص المؤسسات السياحية هو قرار استراتيجي لتعزيز الشفافية، وتقليص البيروقراطية، وخلق بيئة استثمارية "عادلة ومتوقعة" للمستثمرين الدوليين والمحليين.

وتطرقت المناقشات إلى التحديات التي تواجه لبنان، من الأزمات الاقتصادية والأمنية إلى تأثير التحذيرات الدولية من السفر، حيث أكدت لحود أن السياحة أثبتت مرونة فائقة، وتساهم بنحو 20% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مشددة على أن استئناف حركة السفر من دول شقيقة كدولة الإمارات العربية المتحدة كان له أثر فوري ومباشر في إنعاش الثقة بالاقتصاد الوطني. ودعت إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتسهيل حركة الانتقال وبناء جسور الثقة.
 

وشددت الوزيرة لحود على أن السياحة في لبنان "قطاع للأمل" ومحرك أساسي لخلق فرص العمل للشباب والنساء، وصمام أمان للهوية الثقافية والوطنية.

ثم شاركت الوزيرة لحود في الجلسة المغلقة التي خصصت للمواضيع الاقتصادية والسياحية وكيفية التعاون من خلال نظرة موحدة لوضع سياسات اقتصادية مستقبلية واضحة، وحضر هذا اللقاء وزراء الاقتصاد والسياحة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وكينيا وانغولا وغامبيا وبيرمودا وممثلين عن OECD و OPEC.

وكان للوزيرة لحود عدة لقاءات من ضمنها الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة شيخة النويس ووزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق.
 
 

أخبار لبنان

لورا لحود

السياحة

لبنان

قمة الحكومات العالمية

دبي

