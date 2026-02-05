الأخبار
"الزراعة" وقّعت مشروع دعم طارئ مع "الفاو" بهدف السيطرة على تفشّي مرض الحمى القلاعية
أخبار لبنان
2026-02-05 | 03:06
"الزراعة" وقّعت مشروع دعم طارئ مع "الفاو" بهدف السيطرة على تفشّي مرض الحمى القلاعية
وقّعت وزارة الزراعة، في إطار قيادتها للجهود الوطنية الرامية إلى حماية قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، مشروع دعم طارئ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهدف السيطرة على تفشّي مرض الحمى القلاعية الذي يؤثر على الإنتاج الحيواني في البلاد، ورفع مستوى الجهوزية الصحية والبيطرية.
وجرى توقيع المشروع بين وزير الزراعة نزار هاني وممثلة الفاو في لبنان نورة أورابح حداد، "في خطوة مفصلية تعكس التزام الوزارة تعزيز الشراكات الدولية وتوظيفها لخدمة الأولويات الوطنية في مواجهة التحديات الصحية التي تهدد القطاع".
وبموجب هذه المبادرة، ستقدّم الفاو دعماً مباشراً للحكومة اللبنانية عبر إعطاء الأولوية لتنفيذ المرحلة الثانية من حملة التلقيح الطارئة للأبقار والمجترات الصغيرة، إلى جانب بناء قدرات المربين من خلال برامج التوعية والدعم التقني، وتطوير إجراءات تشغيل قياسية للترصّد والاستجابة للأمراض، فضلاً عن إعداد تقارير دورية تتيح متابعة الوضع عن كثب ودعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
هاني
وقال هاني: "أتوجّه ببالغ التقدير والامتنان إلى فريق عمل مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، تقديراً لاحترافيتهم العالية وجهودهم الدؤوبة في حماية هذا القطاع الاستراتيجي وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات. كما أعبّر عن عميق الشكر لكل الشركاء والمؤسسات الداعمة التي تواكب هذه الجهود وتسهم في ترسيخ مقومات الاستدامة وتطوير الإنتاج الحيواني وفق أعلى المعايير. والتحية الأكبر للمربين الصامدين في مختلف المناطق اللبنانية، الذين يثبتون يوماً بعد يوم أنهم خط الدفاع الأول عن الثروة الحيوانية، والركيزة التي يقوم عليها الأمن الغذائي الوطني. إنّ دعمهم وحمايتهم يبقى أولوية ثابتة، لأن استمرارية هذا القطاع ليست مجرد حاجة اقتصادية، بل هي خيار سيادي يرتبط مباشرةً باستقرار لبنان وقدرته على تأمين غذائه".
حداد
من جهتها، أكدت حداد أنه "من خلال تعزيز الخدمات البيطرية والمختبرات، ودعم مربي الثروة الحيوانية في مجالات تشخيص الأمراض والتلقيح وتطبيق إجراءات السلامة الحيوية، سيسهم هذا المشروع في تعزيز قدرة الحكومة على الاستجابة للتهديدات الحالية والمستقبلية لمرض الحمى القلاعية". قالت: "سيساهم هذا التدخل في استدامة قطاع الثروة الحيوانية، وحماية سبل العيش الريفية، وتعزيز قدرة القطاع على الصمود عموما".
وأشارت إلى أن "التدخل المقترح يتماشى مع أولويات الاستجابة الطارئة للفاو والاستراتيجية الوطنية لوزارة الزراعة، بما يضمن الاحتواء الفوري للتفشّي، إلى جانب تعزيز صمود قطاع الثروة الحيوانية على المدى الطويل في مواجهة صدمات وتهديدات مماثلة".
وكانت وزارة الزراعة قد كثّفت، عقب رصد أولى الحالات المشتبه بإصابتها بالحمى القلاعية في تشرين الثاني 2025، إجراءات الترصّد والاستجابة بالتنسيق مع الفاو وشركاء آخرين ضمن الإمكانات المتاحة. كما عُقدت سلسلة اجتماعات تنسيقية أفضت إلى إنشاء فريق عمل وطني معني بمرض الحمى القلاعية، تشارك فيه الفاو بفاعلية.
اشارة الى ان حملة التحصين الوطنية ضد المرض، تتواصل منذ 20 كانون الأول 2025، حيث تم حتى اليوم تلقيح نحو 44 ألف رأس من الأبقار موزعة على 5,405 مزارع. وتعمل فرق وزارة الزراعة على استكمال إعطاء الجرعة الثانية، وقد بلغ عدد الملقّحين بها حوالي 25 ألف رأس، بالتوازي مع بدء تلقيح الأغنام والماعز بالجرعة الأولى، والتي وصلت إلى نحو 66 ألف رأس حتى الآن. ويهدف الدعم الطارئ إلى تعزيز هذه الجهود والحد من انتشار المرض، وتقوية جاهزية لبنان وقدرته على الاستجابة السريعة، بما يسهم في حماية صحة الحيوان، وصون الأمن الغذائي، والحفاظ على سبل العيش في المجتمعات الريفية.
كما يعكس هذا المشروع توجّه وزارة الزراعة نحو اعتماد مقاربة استباقية في مواجهة الأمراض العابرة للحدود، عبر تعزيز أنظمة الوقاية والترصّد وتوسيع نطاق التحصين، بما يدعم استمرارية الإنتاج الحيواني ويحدّ من الخسائر المحتملة، في حين يشكّل خطوة متقدمة في مسار تحصين الأمن الغذائي الوطني، وترسيخ قدرة القطاع الزراعي على التكيّف مع الأزمات الصحية وحماية سبل عيش آلاف العائلات اللبنانية المرتبطة به.
أخبار لبنان
وزارة الزراعة
مشروع دعم طارئ
الفاو
الحمى القلاعية
