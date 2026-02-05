الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الزراعة" وقّعت مشروع دعم طارئ مع "الفاو" بهدف السيطرة على تفشّي مرض الحمى القلاعية

أخبار لبنان
2026-02-05 | 03:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الزراعة&quot; وقّعت مشروع دعم طارئ مع &quot;الفاو&quot; بهدف السيطرة على تفشّي مرض الحمى القلاعية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
"الزراعة" وقّعت مشروع دعم طارئ مع "الفاو" بهدف السيطرة على تفشّي مرض الحمى القلاعية

وقّعت وزارة الزراعة، في إطار قيادتها للجهود الوطنية الرامية إلى حماية قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، مشروع دعم طارئ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهدف السيطرة على تفشّي مرض الحمى القلاعية الذي يؤثر على الإنتاج الحيواني في البلاد، ورفع مستوى الجهوزية الصحية والبيطرية.

وجرى توقيع المشروع بين وزير الزراعة نزار هاني وممثلة الفاو في لبنان نورة أورابح حداد، "في خطوة مفصلية تعكس التزام الوزارة تعزيز الشراكات الدولية وتوظيفها لخدمة الأولويات الوطنية في مواجهة التحديات الصحية التي تهدد القطاع".

وبموجب هذه المبادرة، ستقدّم الفاو دعماً مباشراً للحكومة اللبنانية عبر إعطاء الأولوية لتنفيذ المرحلة الثانية من حملة التلقيح الطارئة للأبقار والمجترات الصغيرة، إلى جانب بناء قدرات المربين من خلال برامج التوعية والدعم التقني، وتطوير إجراءات تشغيل قياسية للترصّد والاستجابة للأمراض، فضلاً عن إعداد تقارير دورية تتيح متابعة الوضع عن كثب ودعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

هاني

وقال هاني: "أتوجّه ببالغ التقدير والامتنان إلى فريق عمل مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، تقديراً لاحترافيتهم العالية وجهودهم الدؤوبة في حماية هذا القطاع الاستراتيجي وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات. كما أعبّر عن عميق الشكر لكل الشركاء والمؤسسات الداعمة التي تواكب هذه الجهود وتسهم في ترسيخ مقومات الاستدامة وتطوير الإنتاج الحيواني وفق أعلى المعايير. والتحية الأكبر للمربين الصامدين في مختلف المناطق اللبنانية، الذين يثبتون يوماً بعد يوم أنهم خط الدفاع الأول عن الثروة الحيوانية، والركيزة التي يقوم عليها الأمن الغذائي الوطني. إنّ دعمهم وحمايتهم يبقى أولوية ثابتة، لأن استمرارية هذا القطاع ليست مجرد حاجة اقتصادية، بل هي خيار سيادي يرتبط مباشرةً باستقرار لبنان وقدرته على تأمين غذائه".

حداد

من جهتها، أكدت حداد أنه "من خلال تعزيز الخدمات البيطرية والمختبرات، ودعم مربي الثروة الحيوانية في مجالات تشخيص الأمراض والتلقيح وتطبيق إجراءات السلامة الحيوية، سيسهم هذا المشروع في تعزيز قدرة الحكومة على الاستجابة للتهديدات الحالية والمستقبلية لمرض الحمى القلاعية". قالت: "سيساهم هذا التدخل في استدامة قطاع الثروة الحيوانية، وحماية سبل العيش الريفية، وتعزيز قدرة القطاع على الصمود عموما".

وأشارت إلى أن "التدخل المقترح يتماشى مع أولويات الاستجابة الطارئة للفاو والاستراتيجية الوطنية لوزارة الزراعة، بما يضمن الاحتواء الفوري للتفشّي، إلى جانب تعزيز صمود قطاع الثروة الحيوانية على المدى الطويل في مواجهة صدمات وتهديدات مماثلة".

وكانت وزارة الزراعة قد كثّفت، عقب رصد أولى الحالات المشتبه بإصابتها بالحمى القلاعية في تشرين الثاني 2025، إجراءات الترصّد والاستجابة بالتنسيق مع الفاو وشركاء آخرين ضمن الإمكانات المتاحة. كما عُقدت سلسلة اجتماعات تنسيقية أفضت إلى إنشاء فريق عمل وطني معني بمرض الحمى القلاعية، تشارك فيه الفاو بفاعلية.

اشارة الى ان حملة التحصين الوطنية ضد المرض، تتواصل  منذ 20 كانون الأول 2025، حيث تم حتى اليوم تلقيح نحو 44 ألف رأس من الأبقار موزعة على 5,405 مزارع. وتعمل فرق وزارة الزراعة على استكمال إعطاء الجرعة الثانية، وقد بلغ عدد الملقّحين بها حوالي 25 ألف رأس، بالتوازي مع بدء تلقيح الأغنام والماعز بالجرعة الأولى، والتي وصلت إلى نحو 66 ألف رأس حتى الآن. ويهدف الدعم الطارئ إلى تعزيز هذه الجهود والحد من انتشار المرض، وتقوية جاهزية لبنان وقدرته على الاستجابة السريعة، بما يسهم في حماية صحة الحيوان، وصون الأمن الغذائي، والحفاظ على سبل العيش في المجتمعات الريفية.

كما يعكس هذا المشروع توجّه وزارة الزراعة نحو اعتماد مقاربة استباقية في مواجهة الأمراض العابرة للحدود، عبر تعزيز أنظمة الوقاية والترصّد وتوسيع نطاق التحصين، بما يدعم استمرارية الإنتاج الحيواني ويحدّ من الخسائر المحتملة، في حين يشكّل خطوة متقدمة في مسار تحصين الأمن الغذائي الوطني، وترسيخ قدرة القطاع الزراعي على التكيّف مع الأزمات الصحية وحماية سبل عيش آلاف العائلات اللبنانية المرتبطة به.

أخبار لبنان

وزارة الزراعة

مشروع دعم طارئ

الفاو

الحمى القلاعية

LBCI التالي
إطلاق نار وإصابة شخص في برج حمّود وشعبة المعلومات توقف المتورطين
عون يتابع مع وزير الطاقة نتائج زيارته إلى قطر وأوضاع الوزارة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-26

في إطار الخطة الطارئة لمواجهة انتشار مرض الحمى القلاعية... "الزراعة" تصدر تقريرها الأسبوعي الثاني

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-20

"الزراعة" أطلقت حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-12

وزير الزراعة رأس اجتماعاً طارئاً في غزة - البقاع الغربي لمتابعة جائحة الحمّى القلاعية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-22

حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:52

فقدان مبلغ مالي من صندوق بلدية صيدا... وأمن الدولة يوقف أمينة الصندوق ويُخضع موظفين للتحقيق

LBCI
أخبار لبنان
05:09

الحاج حسن: البعض يشمت ويُحرّض على قتلنا ويتبنّى سردية العدو

LBCI
أخبار لبنان
04:38

اللواء شقير عرض الاوضاع مع بلاسخارت

LBCI
أخبار لبنان
04:23

فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-09-08

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2026-01-31

إليكم حال الطقس اليوم وفي اليومين المقبلين...

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-04

نتنياهو: حققنا إنجازات هائلة وانتصاراتنا في الجبهات السبع تثبت أن إسرائيل هي الدولة الأقوى في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
2026-01-05

إردوغان لترامب: يجب ألا تنزلق فنزويلا إلى الفوضى أو عدم الاستقرار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:01

قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية

LBCI
أخبار دولية
13:32

إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
13:21

إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية

LBCI
أخبار دولية
13:19

أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:20

رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..

LBCI
حال الطقس
01:46

هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟

LBCI
أخبار لبنان
08:04

لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن

LBCI
خبر عاجل
14:57

أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع

LBCI
خبر عاجل
12:35

أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة

LBCI
أخبار لبنان
04:23

فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة

LBCI
آخر الأخبار
15:40

فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم

LBCI
خبر عاجل
14:21

ترامب: سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More