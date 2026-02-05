اللواء شقير عرض الاوضاع مع بلاسخارت

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان "Jeanine Hennis-Plasschaert"، حيث جرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.