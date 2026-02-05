الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأشغال: بدء إنشاء جسر موقت على معبر العريضة لتعزيز الحركة التجارية والمرورية
أخبار لبنان
2026-02-05 | 08:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأشغال: بدء إنشاء جسر موقت على معبر العريضة لتعزيز الحركة التجارية والمرورية
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان" انطلاق الأعمال الميدانية في منطقة معبر جسر العريضة، عبر متعهدها، في إطار مشروع إنشاء جسر موقت على معبر العريضة وإعادة تفعيل هذا المعبر الحيوي، بما يعزّز حركة المرور والنشاط التجاري".
وأوضحت أن" المرحلة الأولى من الأشغال تتركّز على إزالة السواتر الترابية القائمة، وتنظيف الموقع وتجهيزه، تمهيدًا للبدء بأعمال إنشاء قواعد خرسانية جديدة ومتينة فوق هيكل الجسر القديم، وفق المعايير الهندسية المعتمدة".
وأضافت :"أن هذه الأعمال تشكّل خطوة تقنية أساسية تسبق عملية تركيب جسر حديدي متطوّر، صُمِّم خصيصًا لاستعادة الدور الحيوي لهذا المعبر الحدودي، بما يساهم في تسهيل حركة العبور وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة".
وأكدت" أن جميع الأعمال تُنفَّذ تحت الإشراف الهندسي لشركة خطيب وعلمي، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية، والسلامة العامة، وجودة التنفيذ في مختلف مراحل المشروع".
وختمت وزارة الاشغال بالتشديد على" أهمية هذا المشروع في دعم البنية التحتية الوطنية وتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري"، مؤكدة "متابعتها الحثيثة لسير الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة".
أخبار لبنان
إنشاء
العريضة
لتعزيز
الحركة
التجارية
والمرورية
التالي
هذا ما أوضحته وزارة الاشغال حول ملء بعض الوظائف الشاغرة في مصلحة سكك الحديد
اجتماع في وزارة البيئة ناقش نتائج مؤتمر الأطراف COP30 الزين: العمل المناخي أساس في مسار التعافي الاقتصادي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-01
إغلاق معبر العريضة الحدودي بشكل موقت اعتباراً من اليوم... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
2026-01-01
إغلاق معبر العريضة الحدودي بشكل موقت اعتباراً من اليوم... اليكم التفاصيل
0
آخر الأخبار
2026-01-12
التحكم المروري: حركة ناشطة تحت جسر خلدة جراء تجمع المياه وفرق الاشغال تعالج الوضع
آخر الأخبار
2026-01-12
التحكم المروري: حركة ناشطة تحت جسر خلدة جراء تجمع المياه وفرق الاشغال تعالج الوضع
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-02
الـLBCI عند معبر العريضة وتوثّق حجم الأضرار
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-02
الـLBCI عند معبر العريضة وتوثّق حجم الأضرار
0
أمن وقضاء
2025-12-20
الجمارك تضبط مواد غذائية أجنبية ولحوما مهربة في الغازية وعند معبر العريضة
أمن وقضاء
2025-12-20
الجمارك تضبط مواد غذائية أجنبية ولحوما مهربة في الغازية وعند معبر العريضة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تفاصيل اليوم الاخير من جولة قائد الجيش في واشنطن ونتائجها…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تفاصيل اليوم الاخير من جولة قائد الجيش في واشنطن ونتائجها…
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 5-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 5-2-2026
0
أخبار لبنان
12:32
الدفاع المدني: عودة الرقم 125 إلى العمل طبيعيا
أخبار لبنان
12:32
الدفاع المدني: عودة الرقم 125 إلى العمل طبيعيا
0
أمن وقضاء
12:05
كلوريتس مزوّرة بقبضة جمارك صيدا
أمن وقضاء
12:05
كلوريتس مزوّرة بقبضة جمارك صيدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
13:11
الكاميرا وثقت المشهد... ديفيد بيكهام يخبز خبزاً إيرانيا في قطر: "وظيفة جديدة" (فيديو)
منوعات
13:11
الكاميرا وثقت المشهد... ديفيد بيكهام يخبز خبزاً إيرانيا في قطر: "وظيفة جديدة" (فيديو)
0
آخر الأخبار
08:27
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتقال إسرائيليين اثنين بشبهة التخابر مع جهات استخبارية إيرانية
آخر الأخبار
08:27
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتقال إسرائيليين اثنين بشبهة التخابر مع جهات استخبارية إيرانية
0
صحة وتغذية
10:12
دراسة عالمية صادمة: أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها… بهذه العوامل اليومية فقط
صحة وتغذية
10:12
دراسة عالمية صادمة: أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها… بهذه العوامل اليومية فقط
0
أخبار لبنان
08:52
لجنة الزراعة بحثت في اتفاقية التيسير العربية وقانون القنب الهندي في حضور وزراء الزراعة والإقتصاد والصناعة
أخبار لبنان
08:52
لجنة الزراعة بحثت في اتفاقية التيسير العربية وقانون القنب الهندي في حضور وزراء الزراعة والإقتصاد والصناعة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تفاصيل اليوم الاخير من جولة قائد الجيش في واشنطن ونتائجها…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تفاصيل اليوم الاخير من جولة قائد الجيش في واشنطن ونتائجها…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تخشى أن تستغل إيران المحادثات المنتظرة لشراء الوقت…
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تخشى أن تستغل إيران المحادثات المنتظرة لشراء الوقت…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
واشنطن وطهران إلى طاولة مسقط محمّلتين بالشكوك
تقارير نشرة الاخبار
13:14
واشنطن وطهران إلى طاولة مسقط محمّلتين بالشكوك
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 5-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 5-2-2026
0
أخبار لبنان
07:57
قبيسي: على كل الأطراف السياسية أن تعي خطورة المرحلة الراهنة
أخبار لبنان
07:57
قبيسي: على كل الأطراف السياسية أن تعي خطورة المرحلة الراهنة
0
أخبار دولية
07:49
فانس: واشنطن جاهزة للتحدث مع أي طرف ولكنها لن تتردد في استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر
أخبار دولية
07:49
فانس: واشنطن جاهزة للتحدث مع أي طرف ولكنها لن تتردد في استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر
0
أخبار دولية
07:48
اجتماع استثنائي للكابينت... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:48
اجتماع استثنائي للكابينت... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
06:13
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد من دمشق أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية هي "أولوية مطلقة" لبلاده
أخبار دولية
06:13
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد من دمشق أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية هي "أولوية مطلقة" لبلاده
0
أخبار لبنان
03:17
باسيل: التيار سيبقى قوياً
أخبار لبنان
03:17
باسيل: التيار سيبقى قوياً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:46
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟
حال الطقس
01:46
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟
2
أخبار لبنان
08:28
الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة
أخبار لبنان
08:28
الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة
3
أخبار لبنان
04:23
فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة
أخبار لبنان
04:23
فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة
4
أخبار لبنان
07:59
مستشار المرشد الإيراني للشيخ قاسم: مستعدون للمواجهة...والنصر لجبهة المقاومة
أخبار لبنان
07:59
مستشار المرشد الإيراني للشيخ قاسم: مستعدون للمواجهة...والنصر لجبهة المقاومة
5
خبر عاجل
14:57
أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع
خبر عاجل
14:57
أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع
6
أمن وقضاء
06:42
تعميم صورة موقوف بجرم سرقة درّاجات آليّة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
أمن وقضاء
06:42
تعميم صورة موقوف بجرم سرقة درّاجات آليّة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
7
آخر الأخبار
15:40
فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم
آخر الأخبار
15:40
فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم
8
خبر عاجل
14:15
رويترز عن ترامب: على المرشد الإيراني خامنئي أن يشعر بالقلق
خبر عاجل
14:15
رويترز عن ترامب: على المرشد الإيراني خامنئي أن يشعر بالقلق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More