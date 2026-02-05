الأخبار
الأشغال: بدء إنشاء جسر موقت على معبر العريضة لتعزيز الحركة التجارية والمرورية

أخبار لبنان
2026-02-05 | 08:58
الأشغال: بدء إنشاء جسر موقت على معبر العريضة لتعزيز الحركة التجارية والمرورية
الأشغال: بدء إنشاء جسر موقت على معبر العريضة لتعزيز الحركة التجارية والمرورية

 أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان" انطلاق الأعمال الميدانية في منطقة معبر جسر العريضة، عبر متعهدها، في إطار مشروع إنشاء جسر موقت على معبر العريضة وإعادة تفعيل هذا المعبر الحيوي، بما يعزّز حركة المرور والنشاط التجاري".

وأوضحت  أن" المرحلة الأولى من الأشغال تتركّز على إزالة السواتر الترابية القائمة، وتنظيف الموقع وتجهيزه، تمهيدًا للبدء بأعمال إنشاء قواعد خرسانية جديدة ومتينة فوق هيكل الجسر القديم، وفق المعايير الهندسية المعتمدة".

وأضافت :"أن هذه الأعمال تشكّل خطوة تقنية أساسية تسبق عملية تركيب جسر حديدي متطوّر، صُمِّم خصيصًا لاستعادة الدور الحيوي لهذا المعبر الحدودي، بما يساهم في تسهيل حركة العبور وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة".

وأكدت" أن جميع الأعمال تُنفَّذ تحت الإشراف الهندسي لشركة خطيب وعلمي، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية، والسلامة العامة، وجودة التنفيذ في مختلف مراحل المشروع".

وختمت وزارة  الاشغال بالتشديد على" أهمية هذا المشروع في دعم البنية التحتية الوطنية وتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري"، مؤكدة "متابعتها الحثيثة لسير الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة".

