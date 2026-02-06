المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بتسجيل هزة أرضية بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة العاقورة، وذلك في الساعة 23:43 بالتوقيت المحلي من مساء يوم الخميس الواقع فيه 5 شباط 2026.