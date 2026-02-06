الأخبار
سلام ترأس اجتماعا لتعزيز كفاءة مرفأ بيروت وزيادة قدرته الاستيعابية

أخبار لبنان
2026-02-06 | 05:59
LBCI
LBCI
سلام ترأس اجتماعا لتعزيز كفاءة مرفأ بيروت وزيادة قدرته الاستيعابية

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا ضمّ وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني،رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي، المدير العام  لمجموعة CMA CGM جو دقاق ومدير محطة الحاويات في الشركة شارلي درزي، وذلك في تأكيد واضح على التزام الحكومة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء التشغيليين والقطاع الخاص.

وتناول الاجتماع الإجراءات قصيرة المدى والخطط ذات الأولوية الرامية إلى تعزيز كفاءة مرفأ بيروت وزيادة قدرته الاستيعابية، ولا سيما في ظل البيئة التنافسية المتنامية بين مرافئ حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد جرى استعراض التحسينات التشغيلية الفورية، والاحتياجات المستمرة على صعيد البنية التحتية، والخطوات المطلوبة لتعزيز دور المرفأ كبوابة تجارية حديثة وموثوق بها وقادرة على المنافسة.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية تسريع تنفيذ الإجراءات العملية التي من شأنها تحسين الأداء، والحد من الاختناقات، وترسيخ مكانة المرفأ كأحد الأصول الاستراتيجية الوطني".

أخبار لبنان

نواف سلام

مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-09

سلام ترأس اجتماعا بحث في أوضاع حرش بيروت وخطط تطويره

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-16

الحجار ترأس اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وتابع واقع السير في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-03

نقابة الوكلاء البحريين: لحماية دور مرفأ بيروت الإقتصادي ودعم جهود تطويره وتعزيز الحوكمة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-25

سلام من المرفأ: من أركان نهوض البلاد هو تطوير مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
10:04

رجي بحث مع بارو دعم الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل وملف سلاح حزب الله والنازحين

LBCI
أخبار لبنان
09:55

رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم

LBCI
أخبار لبنان
09:53

رسامني زار مرفأ الصيادين في الأوزاعي متفقدا الاعمال الجارية فيه

LBCI
أمن وقضاء
09:34

هذا ما تضمّنته زيارة قائد الجيش إلى واشنطن...

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-19

حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع

LBCI
منوعات
13:11

الكاميرا وثقت المشهد... ديفيد بيكهام يخبز خبزاً إيرانيا في قطر: "وظيفة جديدة" (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-09-30

لبنان بين أبطأ الدول عالميًا في سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول... والخليج بين الأفضل!

LBCI
فنّ
2025-12-06

"بكّيتني يا ليل" و"يا دنيا"... الإحساس يُسيطر على جديد ناصيف زيتون (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:52

وزير الخارجية الفرنسية يجتمع مع مسؤولين لبنانيين... التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:11

الهيئة المنظِّمة للاتصالات تحذّر من مخاطر خدمات الإنترنت غير الشرعية

LBCI
أخبار لبنان
03:12

موسى بعد لقائه الرئيس عون: التزام مصري إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وسائل التواصل تهدد أطفالكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

Chevron الأميركية تدخل مجال النفط والغاز في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
أخبار لبنان
02:17

ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل

LBCI
حال الطقس
01:35

الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:57

تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: بياناتكم في خطر حقيقي… وهجمات تجسّس تخترق الهاتف من دون أي نقرة

LBCI
أخبار لبنان
09:55

رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم

LBCI
أخبار لبنان
02:29

الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
05:53

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً

LBCI
أمن وقضاء
03:32

اقتحم منزلا وسلب منه مبلغا ماليا... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه

