وزيرة التربية أصدرت مذكرتين للإقفال في عيد مار مارون وذكرى استشهاد الرئيس الحريري
أخبار لبنان
2026-02-06 | 06:32
وزيرة التربية أصدرت مذكرتين للإقفال في عيد مار مارون وذكرى استشهاد الرئيس الحريري
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مذكرة تتعلق بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد مار مارون.
وجاء في المذكرة: "استناداً الى المذكرة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء رقم 1/2026 تاريخ 29/1/2026 المتضمنة اقفال كل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة يوم الاثنين الواقع فيه 9/2/2026، بمناسبة عيد مار مارون.
استناداً الى ما تقدم، تقفل كل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في دوامي قبل وبعد الظهر يوم الاثنين في 9/2/2026".
كذلك أصدرت الوزيرة كرامي مذكرة تتعلق بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة العاملة يوم السبت، بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.
وجاء في المذكرة: "استناداً الى المذكرة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء رقم 3/2026 تاريخ 2/2/2026 المتضمنة بأنه تقفل يوم السبت الواقع فيه 14/2/2026 كل من المؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة التي تخضع لدوام خاص، وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس الحريري ورفاقه، واستناداً الى ما تقدم، تقفل كل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة العاملة يوم السبت، بدوامي قبل وبعد الظهروذلك بتاريخ 14/2/2026".
أخبار لبنان
ريما كرامي
إقفال
المدارس
عيد مار مارون
الحريري
