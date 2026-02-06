الأخبار
سلام بحث مع نظيره الفرنسي في التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش في باريس

أخبار لبنان
2026-02-06 | 08:50
سلام بحث مع نظيره الفرنسي في التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش في باريس
سلام بحث مع نظيره الفرنسي في التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش في باريس

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو والوفد المرافق ، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، وتناول البحث التحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش المقرر عقده في باريس في الخامس من اذار المقبل، اضافة الى الاوضاع في المنطقة.

سفير قطر 

واستقبل الرئيس سلام سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن ال ثاني في حضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري.

سفير اسبانيا 

كما استقبل الرئيس سلام سفير اسبانيا في لبنان Jesús Santos Aguado، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه  في لبنان.

