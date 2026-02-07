الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام من صور: خطّة بثلاثة محاور للإغاثة وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي
أخبار لبنان
2026-02-07 | 03:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلام من صور: خطّة بثلاثة محاور للإغاثة وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي
أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، في اولى محطاته الجنوبية، من مدينة صور، أنّ الدولة تعمل على ثلاثة محاور أساسية تشمل استمرار الإغاثة، وإعادة الإعمار، وتوفير شروط التعافي والإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مشدّدًا على أنّ التحديات كبيرة لكن الإرادة ثابتة لتجاوزها.
وأشار سلام إلى أنّ البلدات الحدودية ما زالت تتعرّض لاعتداءات يومية، معتبرًا أنّ ذلك يشكّل اعتداءً على كرامة اللبنانيين، وأنّ الزيارة تهدف إلى تأكيد حضور الدولة والعمل على تغيير الواقع. كما شدّد على أنّ حقّ أهل الجنوب حقّ وطني لا يتجزأ، وأن إعادة الإعمار التزام ومسؤولية مستمرة وليست وعدًا موسميًا.
وفي ما يتعلّق بملف الإغاثة، أوضح أنّ العمل جارٍ على توسيع المساعدات المباشرة للإيواء المؤقت عبر دعم نقدي بدل إيجار بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
أما في الشق الاقتصادي والاجتماعي، فأعلن عن التركيز على خلق فرص عمل وإنعاش الاقتصاد المحلي ودعم التعاونيات والمزارعين، مشيرًا إلى تأمين 35 مليون يورو كمنح من الاتحاد الأوروبي وفرنسا والدنمارك لدعم التعافي، مع تركيز خاص على الزراعة.
وفي ملف إعادة الإعمار، لفت إلى العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية والأملاك العامة، من مدارس ومستشفيات ومبانٍ حكومية وشبكات كهرباء ومياه وطرق، معلنًا تأمين 250 مليون دولار كقروض ميسّرة من البنك الدولي و75 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لدعم هذه الجهود.
أخبار لبنان
بثلاثة
محاور
للإغاثة
وإعادة
الإعمار
والتعافي
الاقتصادي
التالي
سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور
دول أوروبية تبلغ لبنان ببقائها جنوباً بعد مغادرة «يونيفيل»..(الشرق الاوسط)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
03:02
رئيس الحكومة نواف سلام من صور: نعمل على 3 محاور استمرار الإغاثة وإعادة الاعمار وتوفير شروط التعافي والانماء الاقتصادي والاجتماعي
خبر عاجل
03:02
رئيس الحكومة نواف سلام من صور: نعمل على 3 محاور استمرار الإغاثة وإعادة الاعمار وتوفير شروط التعافي والانماء الاقتصادي والاجتماعي
0
صحف اليوم
2026-01-19
مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”
صحف اليوم
2026-01-19
مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”
0
آخر الأخبار
2025-11-25
الرئيس المصري: مصر تعتزم استضافة مؤتمر دولي بشأن التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة
آخر الأخبار
2025-11-25
الرئيس المصري: مصر تعتزم استضافة مؤتمر دولي بشأن التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة
0
أخبار لبنان
2025-11-11
اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار والتعافي اجتمعت برئاسة سلام... وهذا ما تمّ التوافق عليه
أخبار لبنان
2025-11-11
اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار والتعافي اجتمعت برئاسة سلام... وهذا ما تمّ التوافق عليه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:53
عيسى الخوري: لبنان يدعو المانيا الى شراكات والاستفادة من فرص استثمارية حقيقية
أخبار لبنان
09:53
عيسى الخوري: لبنان يدعو المانيا الى شراكات والاستفادة من فرص استثمارية حقيقية
0
أخبار لبنان
09:37
مجلس الوزراء يقرّ تعيين ثمانية مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في وزارة الزراعة
أخبار لبنان
09:37
مجلس الوزراء يقرّ تعيين ثمانية مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في وزارة الزراعة
0
أخبار لبنان
09:33
مجلس الوزراء يقرّ مشروع وزارة العدل رفع سنّ المسؤولية الجزائية إلى 14 عاماً
أخبار لبنان
09:33
مجلس الوزراء يقرّ مشروع وزارة العدل رفع سنّ المسؤولية الجزائية إلى 14 عاماً
0
أخبار لبنان
09:30
رجي: إقرار اتفاقية نقل المحكومين السوريّين الخطوة الأولى في مسار تنقية العلاقات بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
09:30
رجي: إقرار اتفاقية نقل المحكومين السوريّين الخطوة الأولى في مسار تنقية العلاقات بين لبنان وسوريا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-02-06
مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا
خبر عاجل
2026-02-06
مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا
0
خبر عاجل
12:21
مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب
خبر عاجل
12:21
مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
0
حال الطقس
2025-11-19
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
حال الطقس
2025-11-19
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:33
افتتاح النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة في الدوحة لمناقشة القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية
تقارير نشرة الاخبار
08:33
افتتاح النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة في الدوحة لمناقشة القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية
0
أخبار دولية
08:25
عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية
أخبار دولية
08:25
عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية
0
أخبار دولية
08:24
ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية
أخبار دولية
08:24
ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية
0
خبر عاجل
07:27
الرئيس سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب
خبر عاجل
07:27
الرئيس سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب
0
أخبار لبنان
07:19
فضل الله يستقبل رئيس الحكومة في بنت جبيل: نأمل أن تثمر الزيارة مشروعًا لإعادة الإعمار
أخبار لبنان
07:19
فضل الله يستقبل رئيس الحكومة في بنت جبيل: نأمل أن تثمر الزيارة مشروعًا لإعادة الإعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
06:20
رئيس الحكومة في جولة على مناطق صور وبنت جبيل جنوبًا...
تقارير نشرة الاخبار
06:20
رئيس الحكومة في جولة على مناطق صور وبنت جبيل جنوبًا...
0
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
03:21
سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور
تقارير نشرة الاخبار
03:21
سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:24
فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات
تقارير نشرة الاخبار
13:24
فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات
2
حال الطقس
04:47
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
حال الطقس
04:47
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
3
أخبار لبنان
06:06
سلام يستكمل جولته الجنوبية...
أخبار لبنان
06:06
سلام يستكمل جولته الجنوبية...
4
خبر عاجل
12:21
مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب
خبر عاجل
12:21
مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب
5
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
6
خبر عاجل
11:26
الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب
خبر عاجل
11:26
الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب
7
خبر عاجل
12:26
مرقص: الموافقة على طلب وزارة الأشغال لناحية إعادة تشغيل مرحليّ لمطار القليعات كمرحلة أولى لمدة 4 سنوات
خبر عاجل
12:26
مرقص: الموافقة على طلب وزارة الأشغال لناحية إعادة تشغيل مرحليّ لمطار القليعات كمرحلة أولى لمدة 4 سنوات
8
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More