سلام من صور: خطّة بثلاثة محاور للإغاثة وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، في اولى محطاته الجنوبية، من مدينة صور، أنّ الدولة تعمل على ثلاثة محاور أساسية تشمل استمرار الإغاثة، وإعادة الإعمار، وتوفير شروط التعافي والإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مشدّدًا على أنّ التحديات كبيرة لكن الإرادة ثابتة لتجاوزها.وأشار سلام إلى أنّ البلدات الحدودية ما زالت تتعرّض لاعتداءات يومية، معتبرًا أنّ ذلك يشكّل اعتداءً على كرامة اللبنانيين، وأنّ الزيارة تهدف إلى تأكيد حضور الدولة والعمل على تغيير الواقع. كما شدّد على أنّ حقّ أهل الجنوب حقّ وطني لا يتجزأ، وأن إعادة الإعمار التزام ومسؤولية مستمرة وليست وعدًا موسميًا.وفي ما يتعلّق بملف الإغاثة، أوضح أنّ العمل جارٍ على توسيع المساعدات المباشرة للإيواء المؤقت عبر دعم نقدي بدل إيجار بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.أما في الشق الاقتصادي والاجتماعي، فأعلن عن التركيز على خلق فرص عمل وإنعاش الاقتصاد المحلي ودعم التعاونيات والمزارعين، مشيرًا إلى تأمين 35 مليون يورو كمنح من الاتحاد الأوروبي وفرنسا والدنمارك لدعم التعافي، مع تركيز خاص على الزراعة.وفي ملف إعادة الإعمار، لفت إلى العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية والأملاك العامة، من مدارس ومستشفيات ومبانٍ حكومية وشبكات كهرباء ومياه وطرق، معلنًا تأمين 250 مليون دولار كقروض ميسّرة من البنك الدولي و75 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لدعم هذه الجهود.