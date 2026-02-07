فضل الله يستقبل رئيس الحكومة في بنت جبيل: نأمل أن تثمر الزيارة مشروعًا لإعادة الإعمار

استقبل النائب حسن فضل الله الرئيس نواف سلام في بنت جبيل، معربًا عن أمل أهالي الجنوب في أن تثمر زيارة الرئيس مشروعًا لإعادة الإعمار.



وقال فضل الله باسم الأهالي: "ندعو الحكومة لبذل كل جهد ممكن مع الدول الراعية لضمان وقف الاعتداءات، وخروج الاحتلال، وإعادة الأسرى"، مشددًا على أن "الجنوب لم يعرف منذ عام 2000 انتهاكًا للسيادة كما يحدث اليوم".