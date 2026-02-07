الأخبار
تيمور جنبلاط إطّلع من وفود مناطقية على حاجات المواطنين والبلدات

أخبار لبنان
2026-02-07 | 11:35
مشاهدات عالية
تيمور جنبلاط إطّلع من وفود مناطقية على حاجات المواطنين والبلدات
3min
تيمور جنبلاط إطّلع من وفود مناطقية على حاجات المواطنين والبلدات

إلتقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة، عدداً من الوفود التي أتت من مناطق مختلفة لمراجعته في مسائل إنمائية وحياتية وخدماتية عامة، ضمّت فاعليات ومجالس بلدية واختيارية، بحضور عضوي "اللقاء الديمقراطي" النائبين أكرم شهيب وفيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب

 

ومن أبرز الوفود التي التقاها جنبلاط: اتحاد بلديات "جبل أكروم"، الذي ضمّ رؤساء المجالس البلدية في بلدات السهلة وقنية والمونسة في عكار، ورفع الوفد مطالب تخصّ حاجات القرى والبلدات المنضوية ضمن الاتحاد، لا سيما تلك المرتبطة بتأهيل البنى التحتية والطرقات. كذلك التقى جنبلاط وفداً من الشمال ضمّ فاعليات ممثلة عن أقضية بشري والبترون والضنية، لعرض ملفات تواجه العاملين في القطاع الزراعي ضمن المحافظة، ووفداً آخر من بلدة قبعيت ـ الشمال، تحدّث باسمه المختار السابق أحمد درويش الذي عرض مطالب تخصّ الأهالي

 

إلى ذلك، التقى جنبلاط وفداً كبيراً من عائلات بلدة البيرة ـ الحرف، ضمّ المجلسين البلدي والاختياري وفاعليات البلدة والأهالي، لشكره على إيلائه قضايا البلدة الاهتمام اللازم. وتحدّث رئيس البلدية سيمون مسلّم، والمختاران سمير الخوري وشربل صفير. كما التقى جنبلاط وفداً من بلدة الباروك ضمّ مشايخ وفاعليات شكروه على اهتمامه بملفات تخصّ إحدى العائلات، ووفداً آخر من بلدة بسابا ـ الشوف، تحدّث باسمه رئيس البلدية جمال العاكوم.

 

وعرض جنبلاط مع رابطتي مخاتير قضاءَي الشوف وعاليه شؤوناً متصلة بهما، حيث قدّم رئيس الرابطة في الشوف نبيل عزام، وفي عاليه نسيب الجردي، المطالب بهذا الخصوص. كما عرض قضايا متعلقة ببلدة دميت مع رئيس البلدية المحامي أسعد غنّام، الذي تحدّث باسم المجلس البلدي، حيث أطلعه على بعض الهواجس المتعلقة بمدخل الشوف تحديداً.

 

ومن زوّار النائب جنبلاط وفد أهلي من حارة الناعمة نقل معاناة عائلات من البلدة، وآخر شبابي مع أصحاب المطاعم من بلدة عرمون، ووفد من الشويفات تناول قضايا ملحّة متعلقة بالمدينة، وكذلك شبابي من بلدة مزرعة الشوف

 

وحضرت إلى المختارة وفود بحثت احتياجاتها الخدماتية العامة، وضمّت مجالس بلدية واختيارية وفاعليات وأهالي من بلدات: مرستي ـ الشوف، مجدليا ـ عاليه، الفرديس ـ حاصبيا، عين زحلتا، بتاتر، والخريبة ـ الشوف.

 

واستمع جنبلاط إلى مطالب متعلقة بعدد من العائلات من وفود آل أبو عياش ـ بعقلين، وآل فياض ـ بشتفين، وآل أبو صفا ـ راشيا، وآل خداج ـ كفرمتى، وآل أبو شهلا ـ العقبة، وآل خفاجة ـ حاصبيا، وآل عبد الباقي ـ عينبال

 

وعرض الدكتور ميشال كعدي لجنبلاط جوانب متعلقة بكتاب جديد له بعنوان: "الرؤيوي كمال جنبلاط"، الذي سيصدر قريباً بالتعاون مع "مؤسسة زادي الثقافية".

 

وتلقّى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سلسلة مراجعات اجتماعية من مجموعات أهلية، وإنمائية من بلديات، ضمن سياق متابعة تنفيذ مشاريعها العامة.

أخبار لبنان

جنبلاط

إطّلع

مناطقية

حاجات

المواطنين

والبلدات

رئيس نقابة الوكلاء البحريين: النقل البري الى سوريا وعبرها حاجة لبنانية ماسة
سلام زار عيترون وعين ابل ورميش: الدولة إلى جانبكم لتبقوا في أرضكم
LBCI
أخبار لبنان
تيمور جنبلاط بحث مع وفود زارته في المختارة قضايا اقتصادية وحياتية وانمائية

LBCI
أخبار لبنان
تيمور جنبلاط ترأس اجتماعات حزبية وعرض مع وفود بلدية وأهلية مطالبها الانمائية والخدماتية

LBCI
أخبار لبنان
تيمور جنبلاط: لبنان بحاجة لأعلى درجات الوعي والمسؤولية لمواجهة التحديات والالتفاف حول الدولة

LBCI
أخبار لبنان
اللقاء الديمقراطي يجتمع برئاسة تيمور جنبلاط وأبو الحسن: نتمسّك بحقوق المودعين وسنشارك في الجلسة التشريعية غدًا

LBCI
خبر عاجل
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد

LBCI
أخبار لبنان
رئيس الجمهورية تابع مع وزير الداخلية عمليات الإنقاذ في المبنى المنهار في طرابلس: لتأمين الإيواء للسكان

LBCI
أمن وقضاء
الحجار طلب من الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي إعطاء التوجيهات العاجلة لفرقهما للتوجّه فورًا إلى التبانة

LBCI
أمن وقضاء
وزير الصحة أعطى توجيهاته بمعالجة الجرحى المصابين نتيجة انهيار المبنى في التبانة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
اخبار البرامج
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان لمناسبة زيارة البابا

LBCI
حال الطقس
منخفض جوي خلال الساعات القادمة… رياح ثم امطار ليلا

LBCI
خبر عاجل
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد

LBCI
أمن وقضاء
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية

LBCI
آخر الأخبار
نواف سلام من النبطية: زرت سوق النبطية منذ سنة ويسعدني اليوم أن المشهد تغيّر اذ أزيلت الردميات واستعادت النبطية جزءا من عافيتها الإقتصادية واليوم نجتمع لإطلاق هذا السوق الموقت النموذجي

LBCI
أخبار لبنان
اليوم الثاني من جولة نواف سلام الجنوبية...

LBCI
أخبار لبنان
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع

LBCI
أخبار دولية
خالد مشعل: حماس لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ"حكم أجنبي" في غزة

LBCI
آخر الأخبار
نواف سلام: هذه المشاريع ستشمل قضاء مرجعيون في المرحلة الأولى... والتنفيذ لن يستغرق أشهراً

LBCI
أخبار لبنان
نواف سلام زار كفركلا وانتقل الى سراي مرجعيون

LBCI
أخبار دولية
عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"... والحشد العسكري الأميركي "لا يُخيفنا"

LBCI
أمن وقضاء
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية

LBCI
حال الطقس
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
فنّ
ألين خلف تسرق الأضواء بإطلالة جلدية عصرية في أحدث ظهور لها (صور)

LBCI
أمن وقضاء
بالصور - وحدات من الجيش نفذت نشاطات مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية FORBIN

LBCI
أمن وقضاء
أمن الدولة: عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
الحاج وفيق صفا خارج قيادة حزب الله… لماذا؟

LBCI
خبر عاجل
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس

LBCI
أمن وقضاء
بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء

