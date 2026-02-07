تيمور جنبلاط إطّلع من وفود مناطقية على حاجات المواطنين والبلدات

إلتقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة، عدداً من الوفود التي أتت من مناطق مختلفة لمراجعته في مسائل إنمائية وحياتية وخدماتية عامة، ضمّت فاعليات ومجالس بلدية واختيارية، بحضور عضوي "اللقاء الديمقراطي" النائبين أكرم شهيب وفيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

ومن أبرز الوفود التي التقاها جنبلاط: اتحاد بلديات "جبل أكروم"، الذي ضمّ رؤساء المجالس البلدية في بلدات السهلة وقنية والمونسة في عكار، ورفع الوفد مطالب تخصّ حاجات القرى والبلدات المنضوية ضمن الاتحاد، لا سيما تلك المرتبطة بتأهيل البنى التحتية والطرقات. كذلك التقى جنبلاط وفداً من الشمال ضمّ فاعليات ممثلة عن أقضية بشري والبترون والضنية، لعرض ملفات تواجه العاملين في القطاع الزراعي ضمن المحافظة، ووفداً آخر من بلدة قبعيت ـ الشمال، تحدّث باسمه المختار السابق أحمد درويش الذي عرض مطالب تخصّ الأهالي.



إلى ذلك، التقى جنبلاط وفداً كبيراً من عائلات بلدة البيرة ـ الحرف، ضمّ المجلسين البلدي والاختياري وفاعليات البلدة والأهالي، لشكره على إيلائه قضايا البلدة الاهتمام اللازم. وتحدّث رئيس البلدية سيمون مسلّم، والمختاران سمير الخوري وشربل صفير. كما التقى جنبلاط وفداً من بلدة الباروك ضمّ مشايخ وفاعليات شكروه على اهتمامه بملفات تخصّ إحدى العائلات، ووفداً آخر من بلدة بسابا ـ الشوف، تحدّث باسمه رئيس البلدية جمال العاكوم.



وعرض جنبلاط مع رابطتي مخاتير قضاءَي الشوف وعاليه شؤوناً متصلة بهما، حيث قدّم رئيس الرابطة في الشوف نبيل عزام، وفي عاليه نسيب الجردي، المطالب بهذا الخصوص. كما عرض قضايا متعلقة ببلدة دميت مع رئيس البلدية المحامي أسعد غنّام، الذي تحدّث باسم المجلس البلدي، حيث أطلعه على بعض الهواجس المتعلقة بمدخل الشوف تحديداً.



ومن زوّار النائب جنبلاط وفد أهلي من حارة الناعمة نقل معاناة عائلات من البلدة، وآخر شبابي مع أصحاب المطاعم من بلدة عرمون، ووفد من الشويفات تناول قضايا ملحّة متعلقة بالمدينة، وكذلك شبابي من بلدة مزرعة الشوف.

وحضرت إلى المختارة وفود بحثت احتياجاتها الخدماتية العامة، وضمّت مجالس بلدية واختيارية وفاعليات وأهالي من بلدات: مرستي ـ الشوف، مجدليا ـ عاليه، الفرديس ـ حاصبيا، عين زحلتا، بتاتر، والخريبة ـ الشوف.



واستمع جنبلاط إلى مطالب متعلقة بعدد من العائلات من وفود آل أبو عياش ـ بعقلين، وآل فياض ـ بشتفين، وآل أبو صفا ـ راشيا، وآل خداج ـ كفرمتى، وآل أبو شهلا ـ العقبة، وآل خفاجة ـ حاصبيا، وآل عبد الباقي ـ عينبال.

وعرض الدكتور ميشال كعدي لجنبلاط جوانب متعلقة بكتاب جديد له بعنوان: "الرؤيوي كمال جنبلاط"، الذي سيصدر قريباً بالتعاون مع "مؤسسة زادي الثقافية".



وتلقّى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سلسلة مراجعات اجتماعية من مجموعات أهلية، وإنمائية من بلديات، ضمن سياق متابعة تنفيذ مشاريعها العامة.

