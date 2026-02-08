نواف سلام: الدولة بكل أجهزتها تقف الى جانب القرى "المنكوبة"

استهلّ رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جولته الجنوبية اليوم من كفركلا.



وقال سلام: "زيارتنا هي للتأكيد أن الدولة بكل أجهزتها تقف الى جانب القرى "المنكوبة" ووضع كفركلا أصعب من غيرها نتيجة الإنتهاكات اليومية المستمرة وقربها من الحدود".



وأضاف: "أريد مشاريع قابلة للتنفيذ وسنعمل على إعادة تأهيل الطرق المطلوب اعادة تأهيلها واعادة مدّ شبكات الإتصالات والكهرباء والمياه واعادة الإعمار تبدأ بالبنية التحتية وبعد فترة قصيرة سأعود الى هنا للتأكد من أنه يتم تنفيذ هذه المشاريع كما يجب".

بعد ذلك، زار الرئيس نواف سلام سراي مرجعيون، حيث قال: "كل الدولة معنية بالجنوب ونعمل على مسارات متكاملة وهناك مسار استمرار الإغاثة واعادة الإعمار تبدأ بالبنية التحتية".

وكانت كلمة للنائب علي حسن خليل، توجّه فيها الى رئيس الحكومة قائلا: "نحن موجودون اليوم مَعَكَ "يدا بيد" لنؤكد أهمية دور الدولة ورعايتها ومتابعتها لقضية عودة الناس الى القرى التي تهدمت والتي تتعرض يوميا للعدوانية الإسرائيلية".



وأشار الى أن إسرائيل تحاول أن تقتل ارادة الحياة في القرى الامامية وهناك اصرار من سكان هذه البلدات على التجذّر بأرضهم.



من جهته، قال النائب الياس جرادة: "على هذه الحكومة أن تعيد الثقة الى جميع الجنوبيين واللبنانيين وصناعة الثقة للجنوبيين تكون بدولة تحتضن شعبها وتدافع عنه وترفع قدسية الـ10452 بكل جغرافيتها".

بدوره، توجّه النائب فراس حمدان الى الرئيس نواف سلام، بالقول: "أنت الأكثر حرصا على حقوق أهل الجنوب وعلى عودة الجنوب الى الدولة وأنت بالسياسة تمثلنا".

ومن كفرشوبا، أكد رئيس الحكومة أن هناك مشاريع مدروسة قيد المتابعة.



وقال: "كفرشوبا هي عنوان الصمود، ونعرف تمامًا ما عاناه أهل العرقوب من عدوان وحرمان وإهمال على مدى سنوات طويلة، ولهم حقوق ثابتة على الدولة اللبنانية. كما ندرك حجم الدمار الكبير الذي طال المنطقة، ولذلك فإن دعم صمود أهلها هو أولوية أساسية في عملنا. هناك مشاريع مدروسة قيد المتابعة، أبرزها طريق سوق الخان – شبعا لما له من أهمية حيوية لأبناء المنطقة، إلى جانب ملف الصرف الصحي، واستكمال تأهيل وترميم المدارس الرسمية، بما يضمن بيئة تعليمية لائقة لأبنائنا".

أما من حاصبيا، فأكد سلام أن الدولة جاءت لتبقى في حاصبيا وفي سائر مناطق الجنوب. وقال: "يجب أن نعطي الأهمية لمسألة الإنماء ولا أمنَ إذا لم يكن هناك إنماء حقيقيّ".