اجتماع في منزل سلام: وزيرا الداخلية والعدل الى طرابلس الآن واجتماع موسع في السراي غدا

أخبار لبنان
2026-02-08 | 16:56
مشاهدات عالية
اجتماع في منزل سلام: وزيرا الداخلية والعدل الى طرابلس الآن واجتماع موسع في السراي غدا
0min
اجتماع في منزل سلام: وزيرا الداخلية والعدل الى طرابلس الآن واجتماع موسع في السراي غدا

دعا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزيرّي الداخلية و العدل الى اجتماع طارئ في منزله لمتابعة تداعيات الكارثة التي حلت في طرابلس وتقرر توجه الوزيرين إلى طرابلس للكشف الميداني والإشراف على التنسيق بين كل الأجهزة العاملة على الارض والتواصل مع الأهالي. 

كما تقرر عقد إجتماع موسع بعد ظهر غد الأثنين في السراي الكبير يضم الوزراء والأجهزة المعنية بحضور رئيس بلدية طرابلس ونقيب مهندسي الشمال لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتصدي لقضية الأبنية المتصدّعة.

أخبار لبنان

نواف سلام

طرابلس

مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط": لا عودة عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
من طرابلس... آخر معطيات أعمال الإنقاذ ورفع الركام في المبنى المنهار وأحوال سكان المبنى المهدد بالإنهيار
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-24

الحجار بحث في اجتماع موسع في سرايا طرابلس تداعيات انهيار مبنى القبة: الملف يتابع بأقصى درجات الجدية والمسؤولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-13

اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-18

سلام استقبل نظيره المصري في المطار واجتماع ثنائي غدا في السرايا

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-26

سلام اطمأن الى جرحى المبنى المنهار في طرابلس وعقد اجتماعا في المدينة

LBCI
أخبار لبنان
10:20

حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت

LBCI
أخبار لبنان
10:16

وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة

LBCI
أخبار لبنان
10:01

قاسم: لا أحد يلعب بيننا وبين رئيس الجمهورية..و"أمل" "وحزب الله" جسد واحد

LBCI
أمن وقضاء
09:21

إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى

LBCI
آخر الأخبار
09:45

قاسم: منعوا إعادة الاعمار بحجة أن المطلوب إنجاز حصرية السلاح أولا لكن في الحقيقة منع إعادة الإعمار هو من أجل إيجاد شرخ بين المقاومة وبين أهلها

LBCI
أخبار دولية
2025-12-22

مقتل شخص جراء قصف لقوات سوريا الديموقراطية في حلب

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-24

وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس: سنواصل العمل على تنفيذ التزام حكومة لبنان بنزع سلاح حزب الله

LBCI
خبر عاجل
01:30

أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:12

من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:41

موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

يوم حزين في طرابلس... إليكم آخر المستجدات من موقع المبنى المنهار

LBCI
أخبار دولية
07:15

الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة

LBCI
أخبار لبنان
07:12

الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية

LBCI
أخبار دولية
06:46

خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو

LBCI
أخبار لبنان
03:29

قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:25

ليلة طويلة عاشتها طرابلس... وهذا ما قاله صاحب أحد المحال التجارية في المبنى المنهار للـLBCI

LBCI
أخبار دولية
02:45

الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي

LBCI
أخبار لبنان
00:21

المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا

LBCI
حال الطقس
01:20

استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع

LBCI
رياضة
03:44

وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية

LBCI
خبر عاجل
16:08

عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة

LBCI
خبر عاجل
01:30

أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
00:34

تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي

LBCI
خبر عاجل
01:38

الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى

LBCI
أخبار لبنان
12:57

كرامي يرد على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية...

