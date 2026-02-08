اجتماع في منزل سلام: وزيرا الداخلية والعدل الى طرابلس الآن واجتماع موسع في السراي غدا

دعا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزيرّي الداخلية و العدل الى اجتماع طارئ في منزله لمتابعة تداعيات الكارثة التي حلت في طرابلس وتقرر توجه الوزيرين إلى طرابلس للكشف الميداني والإشراف على التنسيق بين كل الأجهزة العاملة على الارض والتواصل مع الأهالي.



كما تقرر عقد إجتماع موسع بعد ظهر غد الأثنين في السراي الكبير يضم الوزراء والأجهزة المعنية بحضور رئيس بلدية طرابلس ونقيب مهندسي الشمال لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتصدي لقضية الأبنية المتصدّعة.