المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا

أكد المدير العام للدفاع المدني عماد خريش للـLBCI، أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة في المبنى المنهار في طرابلس.



وقال: "في ساعات الفجر تمكنا من انتشال إمرأة على قيد الحياة فيما عثرنا على إبنها متوف، إضافة الى ٣ ضحايا أيضاً، وهم إمرأة وأب وإبنته، لتصبح حصيلة الضحايا ١٣ وعدد الجرحى ٨ من بينهم ٣ أطفال، أي ٢١ شخصا من أصل ٢٢، بحسب ترجيحات الأهالي، فيما الشخص الأخير وهي إمرأة يعمل حالياً على شق ممر من الردم بإستخدام الآليات الثقيلة للوصول الى شقتها الواقعة في الطابق الأول من المبنى"، مشيرا الى أن الدفاع المدني يعاني من صعوبات في ذلك نتيجة إندلاع حريق في الشقة.