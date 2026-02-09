الأخبار
الدفاع المدني يعلن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في موقع المبنى المنهار بطرابلس
أخبار لبنان
2026-02-09 | 03:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الدفاع المدني يعلن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في موقع المبنى المنهار بطرابلس
أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني أنه "في إطار عمليات البحث والإنقاذ التي استمرت منذ الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر أمس ولغاية الساعة، في موقع انهيار المبنى السكني في محلة باب التبانة – طرابلس، تمكّنت فرق الدفاع المدني خلال ساعات الفجر الأولى من تاريخ اليوم من إنقاذ مواطن ومواطنة من تحت الأنقاض، عقب تنفيذ أعمال رفع ركام ومسح تقني دقيق باستخدام الآليات والمعدات والأجهزة المتخصصة، حيث جرى إسعافهما ميدانياً ونقلهما إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم".
وأفادت بأن "الأعمال الميدانية أسفرت عن إنقاذ ثمانية مواطنين أحياء، إضافة إلى انتشال جثامين أربعة عشر ضحية من تحت الأنقاض، بعد انتشال جثة المواطنة التي كانت لا تزال في عداد المفقودين".
وبذلك، أعلنت المديرية انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في الموقع، بعد استكمال كل الأعمال الميدانية اللازمة، وفق أعلى معايير السلامة المهنية.
أخبار لبنان
الدفاع المدني
المبنى المنهار
طرابلس
