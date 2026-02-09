الرئيس سلام يدين اختطاف إسرائيل مواطنا لبنانيا من منزله في الهبارية

دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "قيام إسرائيل باختطاف المواطن اللبناني عطوي عطوي من منزله في الهبارية، إثر توغّل قوات اسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.



وأكد الرئيس سلام، في بيان، أن ذلك "يشكّل اعتداءً فاضحاً على سيادة لبنان، وخرقاً لإعلان وقف الأعمال العدائية وانتهاكاً للقانون الدولي".



وأوضح أنه كلّف وزير الخارجية والمغتربين التحرّك الفوري ومتابعة هذه القضية مع الأمم المتحدة.



وقال: "في هذه المناسبة أجدّد المطالبة بتحرير جميع الأسرى اللبنانيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية في أقرب وقت".

