وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة

تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الذي نقل خلاله تعازي المملكة الأردنية الهاشمية بضحايا الحادث المأساوي في باب التبانة بمدينة طرابلس.وأعرب رجي عن "عميق الشكر والامتنان للمملكة الأردنية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا على مشاعرها النبيلة وتضامنها الأخوي مع لبنان في هذا الظرف الأليم"، مثمّنًا "الاستعداد الأردني لتقديم المساعدة بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني".وأكد أن "هذا الموقف الأخوي يعكس عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين"، مشيدًا ب"الوقوف الدائم للأردن إلى جانب لبنان في مختلف الظروف".