وفد طرابلس يطلع الرئيس عون على تداعيات الكارثة ويطلب المساعدة

لفت وفد من مدينة طرابلس، بعد لقائهم رئيس الجمهورية جوزاف عون، الى أنّهم أطلعوا الرئيس على الأوضاع في المدينة عقب الكارثة الأخيرة.



وأوضح الوفد أنّهم لمسوا "اهتمامًا وألمًا كبيرين" من الرئيس حيال ما تعانيه طرابلس، مؤكدين أنّ الرئيس يتابع تداعيات الكارثة ويواكب الخطوات التي أعلن عنها رئيس الحكومة أمس لتنفيذها، كما يجري اتصالات لتقديم المساعدة.



وأشار الوفد إلى أنّ "طرابلس تعاني تهميشًا مزمنًا يتطلّب معالجة جدية"، موجّهين نداءً إلى جميع أصحاب الإرادة الصالحة "للمساعدة وعدم التردد، فالوضع خطير والكارثة كبيرة في المنطقة".