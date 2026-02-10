المفتي قباني: فاجعة طرابلس نتيجة الإهمال المستمر والدولة مسؤولة عن حماية المواطنين

اعتبر المفتي محمد قباني أن "الفاجعة التي شهدتها المدينة، وسقوط ضحايا تحت أنقاض الأبنية المهددة بالسقوط، لم تكن قدرًا محتومًا، بل نتيجة سنوات من الإهمال وغياب الرقابة وترك المواطنين يواجهون مخاطرهم بأنفسهم".



وأكد قباني في بيان موجّه للمسؤولين أن "ما حدث في طرابلس ليس مجرد حادث عرضي، بل جرس إنذار وطني يوضح غياب خطة طوارئ شاملة تحمي الناس وتدير المخاطر قبل وقوعها، مع انتقاد حس المسؤولية لدى السلطة التنفيذية السابقة والحالية".



وأشار إلى أن "طرابلس تعاني منذ سنوات من تهميش مزمن، مع بنى تحتية مهترئة وخدمات عامة ناقصة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ما يجعل حياة المواطنين عرضة للمخاطر ويزيد شعورهم بالتهميش".



ودعا قباني إلى "إرادة سياسية حقيقية لإعادة الحق لطرابلس، وتأمين التنمية والأمان لأهلها"، مؤكدًا أن" الحق لا يُعطى وإنما يُؤخذ، وأن لطرابلس وأهلها حقٌّ لن يضيع".



كما دعا "لحماية المدينة وأهلها"، متمنيًا "الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى"، داعيا كذلك "أهل طرابلس الصبر والثبات".