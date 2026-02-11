مرقص إلى الكويت للمشاركة في مجلس وزراء الإعلام العرب ولقاء عدد من المسؤولين والجالية اللبنانية

غادر وزير الإعلام المحامي بول مرقص بيروت متوجّهًا إلى دولة الكويت، للمشاركة في اجتماع الدورة العادية (104) للجنة الدائمة للإعلام العربي، واجتماع المكتب التنفيذي لـ مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية (22)، في 10 و11 شباط، بدعوة من الجانب الكويتي.



كما يشارك الوزير مرقص في حفل ختام "مدينة الكويت عاصمة الإعلام العربي لعام 2025"، وذلك بناءً على دعوة رسمية من نظيره الكويتي.



ويُقام الحفل برعاية أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم ، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.



ويشهد الحدث حضور عدد من وزراء الإعلام العرب، إلى جانب شخصيات إعلامية وثقافية عربية بارزة. ومن المنتظر أن يلتقي الوزير مرقص عدداً من المسؤولين الكويتين والعرب ويستمع الى حاجات ومطالب أفراد الجالية اللبنانية في الكويت وإعلامهم بالجهود الحكومية.