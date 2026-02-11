الأخبار
مرقص إلى الكويت للمشاركة في مجلس وزراء الإعلام العرب ولقاء عدد من المسؤولين والجالية اللبنانية
أخبار لبنان
2026-02-11 | 01:10
مرقص إلى الكويت للمشاركة في مجلس وزراء الإعلام العرب ولقاء عدد من المسؤولين والجالية اللبنانية
غادر وزير الإعلام المحامي بول مرقص بيروت متوجّهًا إلى دولة الكويت، للمشاركة في اجتماع الدورة العادية (104) للجنة الدائمة للإعلام العربي، واجتماع المكتب التنفيذي لـ مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية (22)، في 10 و11 شباط، بدعوة من الجانب الكويتي.
كما يشارك الوزير مرقص في حفل ختام "مدينة الكويت عاصمة الإعلام العربي لعام 2025"، وذلك بناءً على دعوة رسمية من نظيره الكويتي.
ويُقام الحفل برعاية أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم ، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
ويشهد الحدث حضور عدد من وزراء الإعلام العرب، إلى جانب شخصيات إعلامية وثقافية عربية بارزة. ومن المنتظر أن يلتقي الوزير مرقص عدداً من المسؤولين الكويتين والعرب ويستمع الى حاجات ومطالب أفراد الجالية اللبنانية في الكويت وإعلامهم بالجهود الحكومية.
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
0
أخبار لبنان
07:16
الرئيس عون التقى يعقوبيان وفتفت
أخبار لبنان
07:16
الرئيس عون التقى يعقوبيان وفتفت
0
أمن وقضاء
07:08
متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات… وأمن الدولة يوقفهما
أمن وقضاء
07:08
متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات… وأمن الدولة يوقفهما
0
أخبار لبنان
07:07
مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة
أخبار لبنان
07:07
مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة
