رياشي: قيادة القوات قررت عدم ترشيحي للانتخابات المقبلة في المتن..وأتمنّى التوفيق للمرشحين

أهلي في المتن الشمالي: أبلغتني قيادة القوات عن رغبتها في بعض التغيير هذه الدورة، وبالتالي عدم ترشيحي إلى الانتخابات النيابية المقبلة؛
أتمنّى التوفيق للمرشحين، مع تحياتي لسمير جعجع، وقوات المتن الأبطال، وتحياتي الحارة لأهل المتن الميامين.
عساني كنتُ عند ثقتكم التي أوليتموني إياها…
— Melhem Riachy (@MelhemRiachy) February 11, 2026
أهلي في المتن الشمالي: أبلغتني قيادة القوات عن رغبتها في بعض التغيير هذه الدورة، وبالتالي عدم ترشيحي إلى الانتخابات النيابية المقبلة؛
أتمنّى التوفيق للمرشحين، مع تحياتي لسمير جعجع، وقوات المتن الأبطال، وتحياتي الحارة لأهل المتن الميامين.
عساني كنتُ عند ثقتكم التي أوليتموني إياها…