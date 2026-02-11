نقابة المطاعم: لاعتماد تسمية "القهوة اللبنانية" بدلاً من "القهوة التركية"

طالبت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان جميع أصحاب المؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي باعتماد تسمية "القهوة اللبنانية" بدلاً من "القهوة التركية" على قوائم الطعام والشراب، وفي المواد الترويجية والإعلانية، وعلى الموظفين استخدام هذه التسمية في التعامل اليومي مع الزبائن.





وأكدت في بيان أن "القهوة المحضّرة وفق هذا الأسلوب أصبحت جزءًا من التراث اللبناني اليومي وعنصرًا من عناصر الهوية الثقافية للبلاد، مشددة على أن الدعوة تأتي في إطار تعزيز التميّز الوطني في قطاع الضيافة وإبراز خصوصية لبنان الثقافية والسياحية".





واهابت بجميع الزملاء التجاوب مع هذا التوجه، معتبرة أن" توحيد التسمية يشكّل خطوة أساسية تعبّر عن الاعتزاز بالهوية الوطنية والتراث اللبناني.