اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، نائب حاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار، النائب السابق شامل روكز، العميد المتقاعد بسام ياسين، وعددا من الضباط من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المختصين في الشؤون المالية والإدارية المرتبطة برواتب العسكريين، في اجتماع تحضيري للجلسة المرتقبة المخصصة للبحث في سبل تحسين رواتب العسكريين من مختلف الأجهزة الأمنية، في الخدمة الفعلية والمتقاعدين.وخلال اللقاء، تم عرض مفصل للمقترحات المطروحة والخيارات الممكنة لمعالجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها العسكريون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.وأكد وزيرا الدفاع والداخلية أن "ملف الرواتب يشكل أولوية أساسية في هذه المرحلة، لما له من انعكاس مباشر على معنويات العسكريين واستقرار المؤسسات العسكرية والأمنية".وأكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية وعادلة تراعي الإمكانات المتاحة وتحفظ حقوق العسكريين.كما تم التشديد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لإنجاح الجلسة المرتقبة والخروج بقرارات تساهم في تعزيز صمود العسكريين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.