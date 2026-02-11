باسيل: اقتراع المنتشرين من الخارج وتمثيلهم أهم من العملية الانتخابية

شدّد رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل على أن "قانون الانتخابات ينص على أن عدد مجلس النواب أصبح 134 ولا يمكن اختصاره بـ 128 واسقاط 6 نواب من دون انتخابهم بقرار اداري من وزير او من هيئة التشريع دون تعديل القانون".



وقال باسيل في خلال مؤتمر صحافي: "144 ألف لبناني منتشر تسجّلوا في الخارج على أساس قانون الانتخابات الحالي، مدركين وقابلين بالاقتراع من الخارج للنواب الستة الذين يمثلونهم مباشرةً في الدائرة رقم 16، ماذا تقولون لهم اليوم، وكيف ستسقطون اسماءهم عن لوائح الشطب للتصويت بالداخل؟".



ودعا "المنتشرين الـ 144 الف وغيرهم للانتفاض والترشح لعدم خسارة حقوقهم، فهل نحن نعيش في دولة او غابة؟".



وقال باسيل: "اقتراع المنتشرين من الخارج وتمثيلهم هو أهم من العملية الانتخابية ومن دونهم تسقط الانتخابات وتنتفي شرعيّتها".



ولفت الى انه "في النهاية، سيبقى التيار الوطني الحرّ رافعاً راية المنتشرين وحقوقهم، وسنعمل كل ما يلزم لنحافظ عليها، ولا نخسرها كما خسرنا القانون الارثوذكسي".