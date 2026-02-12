الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصلحة الليطاني دعت المشتركين في مشاريع الري الى تسوية أوضاعهم
أخبار لبنان
2026-02-12 | 03:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مصلحة الليطاني دعت المشتركين في مشاريع الري الى تسوية أوضاعهم
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، الى المشتركين في مشاريع الري التابعة للمصلحة، أنه "عملاً بقانون الموازنة العامة لعام 2026 الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026، ولا سيّما المادة الثالثة والأربعين منه، التي نصّت حرفياً على ما يلي:
المادة الثالثة والأربعون: تخفيض بعض الغرامات المتوجبة لصالح الدولة أو البلديات أو اتحادات البلديات أو المؤسسات العامة أو سائر أشخاص القانون العام
باستثناء الغرامات الناتجة عن مخالفات حدّدت القوانين الخاصة بها أحكاماً محددة لتسويتها، والغرامات الناتجة عن معالجة المخالفات على الأملاك العامة البحرية والنهرية، تُخفّض بنسبة 85% بصورة استثنائية الغرامات المتوجبة للدولة أو للبلديات أو لاتحادات البلديات أو للمؤسسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام، مهما كانت وسيلة تحصيلها (أمر قبض، أمر تحصيل، إيصال تحصيل، ...)، على ألا تقلّ الغرامة بعد التخفيض عن 200,000 ليرة (مئتي ألف ليرة لبنانية) للغرامات التي تُستوفى بالليرة اللبنانية وعن 5 خمسة دولارات أميركية للغرامات التي تُستوفى بالدولار الأميركي، شرط أن يتم تسديد كامل المبالغ المتوجبة مع الغرامات المخفّضة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
وأشارت الى أن "كل الغرامات المسددة قبل نشر هذا القانون تعتبر حقاً مكتسباً للخزينة لا يمكن استرداده".
وأعلمت المصلحة "جميع المشتركين في مشاريع الري التابعة لها أن الغرامات المتوجبة عليهم تستفيد من الخفض المحدد أعلاه، وذلك ضمن الشروط والمهلة القانونية المنصوص عليها".
ودعت "جميع المشتركين الذين تترتب بذمتهم غرامات إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم وتسديد المبالغ المتوجبة مع الغرامات المخفّضة خلال مهلة الثلاثة أشهر المحددة قانوناً، تحت طائلة سقوط حق الاستفادة من هذا التخفيض بعد انقضاء المهلة".
للمراجعة والاستفسار، دعت الى التواصل مع دوائر الري المختصة أو الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني خلال أوقات الدوام الرسمي.
أخبار لبنان
الليطاني
المشتركين
مشاريع
تسوية
أوضاعهم
التالي
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-20
مصلحة الليطاني طلبت من وزارة الزراعة إتخاذ إجراءات تنظيمية ومتكاملة متعلقة باستعمال مياه النهر الري الزراعي
أخبار لبنان
2026-01-20
مصلحة الليطاني طلبت من وزارة الزراعة إتخاذ إجراءات تنظيمية ومتكاملة متعلقة باستعمال مياه النهر الري الزراعي
0
أخبار لبنان
2025-12-15
مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مشروع ري صيدا - جزين لمدة أسبوع تقريبا
أخبار لبنان
2025-12-15
مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مشروع ري صيدا - جزين لمدة أسبوع تقريبا
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-23
توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-23
توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس
0
أخبار لبنان
2026-01-12
مصلحة الليطاني: عودة المياه الى بلدات الصالحية ومجدليون وعبرا بعد اصلاح الشبكة الفرعية
أخبار لبنان
2026-01-12
مصلحة الليطاني: عودة المياه الى بلدات الصالحية ومجدليون وعبرا بعد اصلاح الشبكة الفرعية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:05
استكمالًا لإجراءات السلامة.. تكليف فريق إنقاذ متخصّص من الدفاع المدني بالتمركز في طرابلس
أخبار لبنان
05:05
استكمالًا لإجراءات السلامة.. تكليف فريق إنقاذ متخصّص من الدفاع المدني بالتمركز في طرابلس
0
أخبار لبنان
05:03
الرئيس عون عرض مع السيناتور الفرنسي أوليفييه كاديك الأوضاع الداخلية والإقليمية
أخبار لبنان
05:03
الرئيس عون عرض مع السيناتور الفرنسي أوليفييه كاديك الأوضاع الداخلية والإقليمية
0
أخبار لبنان
05:01
وزير الزراعة بحث مع سفير مصر تنظيم استيراد البطاطا ومع الصايغ وتعاونية صيادي الدالية ورأس بيروت دعم قطاع الصيد البحري
أخبار لبنان
05:01
وزير الزراعة بحث مع سفير مصر تنظيم استيراد البطاطا ومع الصايغ وتعاونية صيادي الدالية ورأس بيروت دعم قطاع الصيد البحري
0
أخبار لبنان
04:59
إقفال محلّين لبيع الدجاج في برج الشمالي لعدم التزامهما الشروط الصحية
أخبار لبنان
04:59
إقفال محلّين لبيع الدجاج في برج الشمالي لعدم التزامهما الشروط الصحية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
0
فنّ
2026-02-06
أنجلينا جولي تخطف الأنظار في قطر… وإطلالتها تثير تساؤلات حول صحتها (صورة)
فنّ
2026-02-06
أنجلينا جولي تخطف الأنظار في قطر… وإطلالتها تثير تساؤلات حول صحتها (صورة)
0
أمن وقضاء
03:12
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
أمن وقضاء
03:12
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:40
السيد للـLBCI: طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة
خبر عاجل
04:40
السيد للـLBCI: طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة
0
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
0
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
2
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
3
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
4
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
5
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
6
أخبار لبنان
09:55
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
أخبار لبنان
09:55
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
7
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
8
خبر عاجل
14:01
ترامب: لم يتم التوصل في المحادثات مع نتنياهو إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران ونأمل أن يكونوا أكثر عقلانية هذه المرة
خبر عاجل
14:01
ترامب: لم يتم التوصل في المحادثات مع نتنياهو إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران ونأمل أن يكونوا أكثر عقلانية هذه المرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More