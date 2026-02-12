الأخبار
قوات حرس الحدود في وزارة الدفاع تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة من لبنان إلى سوريا
أخبار لبنان
2026-02-12 | 17:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوات حرس الحدود في وزارة الدفاع تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة من لبنان إلى سوريا
علمت الـ LBCI أن قوات حرس الحدود في وزارة الدفاع أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة جرد رأس المعرة على الحدود السورية – اللبنانية.
وفي التفاصيل، رصدت القوات محاولة تهريب من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية، حيث كان المهربون يعملون على نقل شحنة تُقدَّر بنحو 200 كيلوغرام من الحشيش وحبوب الكبتاغون.
وعند تدخل عناصر حرس الحدود، اندلع اشتباك استمر لدقائق عدة مع المهربين، قبل أن يعودوا إلى داخل الأراضي اللبنانية.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الحدود
وزارة
الدفاع
محاولة
تهريب
مخدرة
لبنان
سوريا
