قوات حرس الحدود في وزارة الدفاع تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة من لبنان إلى سوريا

علمت الـ LBCI أن قوات حرس الحدود في وزارة الدفاع أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة جرد رأس المعرة على الحدود السورية – اللبنانية.



وفي التفاصيل، رصدت القوات محاولة تهريب من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية، حيث كان المهربون يعملون على نقل شحنة تُقدَّر بنحو 200 كيلوغرام من الحشيش وحبوب الكبتاغون.



وعند تدخل عناصر حرس الحدود، اندلع اشتباك استمر لدقائق عدة مع المهربين، قبل أن يعودوا إلى داخل الأراضي اللبنانية.