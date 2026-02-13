وزارة الأشغال بدأت رفع الأضرار بعد انهيار صخري على أوتوستراد جسر بالما

باشرت فرق وزارة الأشغال أعمالها الميدانية لرفع الأضرار الناتجة عن الانهيار الصخري الذي وقع على أوتوستراد جسر بالما في شمال لبنان، وذلك فور ورود البلاغ عن الحادثة.



واعلنت الوزارة في بيان، أن "الفرق المختصة تعمل على إزالة الصخور من على الطريق ورفع الأتربة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حفاظاً على السلامة العامة".



واكدت أنها "تتابع الوضع ميدانياً"، مشددةً على "حرصها على التدخل السريع لمعالجة أي طارئ قد يؤثر على سلامة المواطنين وانسيابية السير، ولا سيما على الطرقات الحيوية".





