الحريري: باقون على النهج وتيار المستقبل لن يغيب عن الاستحقاقات

أكد الرئيس سعد الحريري في الذكرى الـ 21 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري: "بعد كل الاشاعات والتهويل والتلفيق، اتفهمكم انتم الذين بقيتم على قناعتكم وصبرتم“.



وتوجه الى جمهور تيار المستقبل، قائلًا: ”أنتم خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذين تقولون في هذه الساحة وكل الساحات“.

وأضاف: ”إن الرئيس الشهيد حي فيكم، وكل يوم وكل سنة تعلنون التمسك بنهجه وتقولون باعلى صوت الاعتدال ليس ترددًا بل شجاعة والصبر ليس ضعفًا بل ايمان بهذه المدرسة الوطنية“.

وطمئن الرئيس الحريري أن ”غدًا أفضل والنور واضح بنهاية النفق وهذا اخر النفق“.

ورأى أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري ”لم يكن رجل مرحلة عابر ولا بائع اوهام بل كان النموذج المثال لرجل دولة آمن حتى الاستشهاد بأن لا احد اكبر من بلده“.

وشرح أنه عندما صار المطلوب تغطية الفشل والمساوة على الدولة، ”قلنا لا وقررنا الابتعاد، فالسياسة على حساب كرامة البلد ليس لها مكان في مدرستنا“.

وشدد على أن ”هناك أناس لا يحبون إلا السلطة وهناك أناس قبل السلطة يحبون الناس“، وسأل "وأنا شو بدي أعمل؟ بحبكم الكم" لأنني من مدرسة الناس أولا“.

أما في ما يخص عمل تيار المستقبل السياسي، أوضح الحريري أن ”نحن نعرف متى ننتظر ومتى نتحمل المسؤولية ونعرف أن الحريرية الوطنية تأخذ مسافة وتأخذ استراحة محارب لكنها لا تنكسر ولا تندثر“.

وأشار الى أن التيار لا ينكسر لأن ”مشروعنا رؤية وايمان بأن لبنان يقوم مهما وقع ومشروعنا يبقى طالما انتم باقون ومتماسكون“.

وقال إن ”تيار المستقبل يرى السياسة وفاء ودفاعا عن كرامة البلد عن سيادة الـ١٠٤٥٢ كيلومتر مربع وعن حقوق الناس كل الناس في كل بيت في الشمال والبقاع والجنوب والجبل وكل حي في بيروت والضواحي“.

وأضاف: ”من حق اللبنانيين بعد سنوات طويلة من الحروب والإنقسامات والمحاور أن يكون لدينا بلد طبيعي بلد فيه دستور واحد وجيش واحد وسلاح واحد "لأن لبنان واحد وبيبقى واحد““.

في السياق، وجه الحريري تحية خاصة ”لطرابلس وأهلنا هناك وما سقط في طرابلس ليس فقط مبنيين بل انهارت كرامات كل المسؤولين ومصداقية السياسيين وكلنا مقصرين بحق طرابلس“.

كما وجه تحية صادقة ”لأهلنا في الجنوب الذين يستحقون دولة تحميهم وترعاهم“.

وفي موضوع العلاقات مع الخارج، لفت الحريري ”نريد أفضل العلاقات مع كل الدول العربية بدءا من الجارة الأقرب سوريا الجديدة سوريا الحرة التي تخلصت من نظام التشبيح والاجرام“.

اما في ما يخص الانتخابات النيابية، ذكر الحريري أن ”تيار المستقبل سيكون صوتهم بالاستحقاقات الوطنية وأهمها الانتخابات النيابية“.

وأكد ”قولوا لي متى الانتخابات لأقول لكم ما سيفعل ”المستقبل“ وأعدكم أنه متى تحصل الانتخابات سيسمعون وسيعدّون أصواتنا“.

وشدد الحريري على أنه ”بانتخابات وبلا انتخابات أنا وإياكم "عالحلوة والمرة" ولا شيء يفرقنا وبفضلكم، وبفضل وحدتنا لا شيء يستطيع أن يكسرنا“.