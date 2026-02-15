الأخبار
الراعي بحث مع وديع الخازن الاوضاع والمستجدات
أخبار لبنان
2026-02-15 | 05:44
الراعي بحث مع وديع الخازن الاوضاع والمستجدات
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة البطريرك، حيث تداولت معه في الأوضاع والمستجدات الراهنة واكدت على ما ورد في عظته اليوم، وتوقفنا عند المأساة الأليمة التي أصابت مدينة طرابلس".
وأكد أننا "نتضامن مع أهلنا في طرابلس في مصابهم الجلل نتيجة انهيار الأبنية، ونتقدم بأحر التعازي من عائلات الضحايا وأن يمنّ الله بالشفاء العاجل على الجرحى. إنّ المواقف التي يطلقها الراعي تعبّر عن نبض وطني صادق وحرص عميق على قيام الدولة القوية العادلة، دولة الدستور والمؤسسات، لا دولة التعطيل والفراغ".
وقال: "شدّد الراعي على أولوية احترام الدستور، وصون الشرعية، وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية، بعيداً عن منطق الغلبة أو الإقصاء. إنّ المرحلة الراهنة تتطلّب أعلى درجات المسؤولية السياسية والحوار بين كافة مكونات الوطن ، وتفرض على الجميع تحييد الاستحقاقات الدستورية عن أي تجاذبات أو حسابات ضيّقة، وفي هذا الإطار اشدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد، من دون أي تأجيل، لأن احترام المهل الدستورية هو المدخل الطبيعي لتجديد الحياة السياسية واستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتهم".
وتم الشديد كذلك على "أهمية تحصين الوحدة الداخلية، وتفعيل عمل المؤسسات، ودعم الجيش والقوى الأمنية في حفظ الاستقرار، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، بما يضع لبنان على سكة التعافي الحقيقي ويعيد وصل ما انقطع مع المجتمعين العربي والدولي".
