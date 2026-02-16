الرئيس عون: لم نعد قادرين على تحمُّل نزاعات أي كان... والرئيس الألماني يؤكد: نهاية مهمة اليونيفيل ليست نهاية دعمنا للبنان

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أننا في لبنان "لم نعد قادرين على تحمُّل نزاعات أي كان، ولا أعباء أي كان".



وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني Frank-Walter Steinmeier في قصر بعبدا، أنه "لا نريد إلا مصلحة شعبنا وأهلنا وازدهار وطننا وحياة أبنائنا".



وقال عون: "نتعلمُ من ألمانيا ومن تاريخها الحديث، بأنّ أكثر الأوطانِ اتحاداً، يمكنُ أن تسقط ضحية التقسيم، متى سيطر عليها الاحتلال. وأنَ الوحدة، لا تتحققُ إلا بالاستقلالِ الناجز، وبسيادةِ الدولة وحدَها على كاملِ أراضيها. ذلك أنّ وحدةَ وسائلِ القوة، شرطٌ لوحدةِ الدولة. تماماً كما أنَّ تحرّر كل الأرض، شرطٌ لاستقلالِ الوطن. ونتعلمُ من تاريخِكم أيضاً، بأنّ أقسى الدمارِ وأفظعَ نتائجِ الحروب، يمكنُ أن تمحوَها الإرادة الوطنية الحرّة الموحدة والموحِّدة، بإعادةِ بناءِ ما تهدم. ‏لقد دمرت الحروبُ ألمانيا. لكنّ إرادةَ الشعبِ الألماني أعادت بناءَها، بلداً للإشعاعِ والحضارة والازدهارِ والابتكار، وفي ظروفٍ استثنائية، وخلالَ مهلةٍ قياسية. ونتعلمُ أخيراً من تجاربِكم المعبِّرة، بأنَّ وصاياتِ الخارج، ومصالح الآخرين على حسابِ مصلحة أي شعب كان، تسعى دوماً إلى رفعِ جدارٍ من الفصلِ والعزلِ والفرزِ والقسمةِ والقهر، بين أبناءِ الشعبِ الواحد. وذلك سبيلاً لتسلُّطِها ووسيلةً لتحكُّمِها".



وأضاف: "‏لكنَّ تاريخَكم علّمنا، كيف أنَ وعي شعبكم لأصالة هويته، ولعُمقِ تاريخه، ولحقيقة مصالحه العليا وخيرِه الأعمّ ظلَّ يحفر في جدارِ الظلم طيلة عقود، حتى أسقطه ذات صباحٍ مشرقٍ من تاريخكم العظيم".



وتوجه الرئيس عون الى نظيره الألماني، بالقول: "‏رجائي لكم أن تظلوا تخبرون العالم عنا وعن شعبنا ووطننا. ‏وعهدنا لكم وللعالم، بأن نتعلَّم من تجاربنا وتجاربكم. فنحقق مصلحة لبنان أولاً، في خيرِ شعبِه وسلام منطقته. وذلك عبر تحرّرِنا من كلِ احتلالٍ أو وصاية، بقوانا المسلحة اللبنانية وحدها، وعبر إعادة بناء كل ما تهدّم، بإراداتنا وإمكاناتنا ودعمِ الأصدقاء، وأن نهدمَ كل جدرانِ الحقد التي رفعتها الاحتلالات والوصايات المتعاقبة على أهلنا، وبينهم، من أجل حرية وطننا ورفاه شعبنا".



بدوره، قال الرئيس الألماني: "تكلمنا عن دعم مؤسسات الدولة ولا سيما قوات الأمن في لبنان وألمانيا في السنوات الـ20 الأخيرة انخرطت بشكل قوي في قوات اليونيفيل".



وأكد أن نهاية مهمة اليونيفيل ليست نهاية دعمنا للبنان.



وقال: "الجميع يعرف أهمية الإصلاحات وأهمية اعادة وتعزيز ثقة المواطنين وأيضا ثقة الشركاء الدوليين وألمانيا كانت إحدى الجهات الكبرى الداعمة للبنان في التنمية والتعاون الإنمائي وسنبقى دائما الى جانبكم".



وأضاف: "أنا هنا لإعطاء إشارة بأن لدينا مصلحة بأن يكون هناك إستقرار معزز في المنطقة واتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل فرصة والحكومة الإتحادية لطالما قالت إنها ضد احتلال دائم لأجزاء من لبنان"، مشيرا الى أن زيارته هي للطلب من حزب الله وإسرائيل الإلتزام بإتفاقية وقف إطلاق النار.



