سلام بحث في مسارالإصلاحات الاقتصادية مع مبعوث الرئيس الفرنسي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المستشارَ الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان جاك دو لا جوجي، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.



وجرى في خلال اللقاء البحث في التقدّم المُحرَز في مسار الإصلاحات الاقتصادية، ولا سيما في ما يتعلّق بالتعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف، والسياسة المالية والإنفاق العام، ومشروع قانون إعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، وذلك بهدف التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما جاء في البيان الوزاري للحكومة.



إنفانتينو



كما استقبل الرئيس سلام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو في حضور رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر الذي اوضح ان البحث تناول موضوع الهبة المقدمة من الاتحاد الدولي لإقامة ملعب ذات مواصفات دولية لكرة القدم، والعمل لايجاد قطعة ارض مناسبة لإقامة المشروع.



