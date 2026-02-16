معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع

أفادت معلومات للـLBCI، بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع الذي يجيز اقتراع الناخبين المسجلين في الخارج لـ١٢٨ نائبا من حيث أماكن إقامتهم.



وأشارت المعلومات إلى أن تلقي الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذا الجواب لا يعني بالضرورة طرحه أمام مجلس الوزراء اليوم.