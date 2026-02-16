روني شطح لـ"عشرين 30": وعود نزع سلاح حزب الله والإصلاح لا تزال تحبطنا

أكد الإعلامي روني شطح أن جيله ترعرع على وعد نزع سلاح حزب الله والإصلاح، معتبرًا أنه "لا يزال هذان الموضوعان يحبطاننا حتى اليوم".



وأشار شطح في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـ LBCI، إلى أن "حركة 14 آذار دمرت بسبب الاغتيالات التي طالت الوجوه الرئيسية للحركة وهم أبطال لبنان، وأعتقد أن هذه الاغتيالات دمرت فرص لبنان".



ورأى أن "حركة 14 آذار لم تستسلم لكنها أُجبرت على الخضوع لضغط حزب الله".



وحول اغتيالات حزب الله، أوضح شطح أن "القدرة على القتل لدى حزب الله موجودة لكن قد لا يكون لديهم من يستهدفونه، فلا أحد من الحكومة الحالية جازف كما جازفت حركة 14 آذار".



وتطرق إلى جهود وعمل السلطة الحالية، قائلًا: "لا أعتقد أن الكلام يشكّل حلًا، ومحاولات الرئيس جوزاف عون للحوار لم تكن مصممة للنجاح، بل كانت مضيعة للوقت"، مضيفًا: "مرسوم الحكومة موجود لكن لا أرى أي تقدم لبناني نحو جعل هذا الموضوع الهدف الرئيسي للحكومة".



وأضاف: "لا أرى أي عرض لحل سوى الكلام، وأخطأ نواف سلام بالضغط باتجاه مهلة زمنية لم يتمكن من الالتزام بها، وهو يخسر معركة المسائل الكبرى والصغرى، ويجب أن يكون هدفه إنهاء المسألة بأكملها".



وعن حصر الجيش اللبناني لسلاح حزب الله، لفت شطح الى أن "الجيش اللبناني حاول سابقًا نزع سلاح ميليشيا لبنانية لكنه فشل، ولا أرى أنه سيجازف اليوم، إذ إن نزع السلاح سيتم عبر مقاربة تقوم على الترقّب والانتظار، وإلّا لكانت المهل الزمنية قد احترمت".



في سياق متصل، أشار شطح الى أنه "مع أن حزب الله هُزم في الحرب، لكن هدف إسرائيل ليس نزع سلاح الحزب، إنما تدمير فرصه في محاربتها وليس في محاربة اللبنانيين".



كما أشار إلى دور أبيه ومواقفه التي ادت الى اغتياله، "أعتقد أن المواقف التي اتخذها محمد شطح كانت خطيرة، وكان يحاول إيجاد حلول طويلة الأمد تفيد لبنان، وأعتقد أن طريقة تفكيره الاستراتيجية غائبة عن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ولا أحد يجازف اليوم".



وعن أداء سعد الحريري، قال: "قام بما كان ينبغي عليه القيام به تحت ضغط حزب الله، ولا أرى أن النمط السياسي الذي اتبعه يمثل حركة 14 آذار".



وعن انفجار المرفأ، قال شطح: "كل المعطيات تشير إلى أن نحو 700 طن تركت في مخزن وبسبب الإهمال على مر الوقت حصل انفجار المرفأ، لكن الواقع أن التحقيق تعطّل بسبب وفيق صفا، ولا يمكن منح حزب الله عفواً عمّا حصل للبنان في الفترة الماضية".



وفي ما يخص تجربة 17 تشرين، رأى أنها "وجدت بعض الثقل السياسي، وهناك نواب شقوا طريقهم إلى الحياة السياسية، ولكن لا أعتقد أن فرصهم مرتفعة الآن، وذلك لأنهم تجنبوا المسألة التي هي حزب الله".