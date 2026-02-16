الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روني شطح لـ"عشرين 30": وعود نزع سلاح حزب الله والإصلاح لا تزال تحبطنا

أخبار لبنان
2026-02-16 | 17:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روني شطح لـ&quot;عشرين 30&quot;: وعود نزع سلاح حزب الله والإصلاح لا تزال تحبطنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
روني شطح لـ"عشرين 30": وعود نزع سلاح حزب الله والإصلاح لا تزال تحبطنا

أكد الإعلامي روني شطح أن جيله ترعرع على وعد نزع سلاح حزب الله والإصلاح، معتبرًا أنه "لا يزال هذان الموضوعان يحبطاننا حتى اليوم".

وأشار شطح في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـ LBCI، إلى أن "حركة 14 آذار دمرت بسبب الاغتيالات التي طالت الوجوه الرئيسية للحركة وهم أبطال لبنان، وأعتقد أن هذه الاغتيالات دمرت فرص لبنان". 

ورأى أن "حركة 14 آذار لم تستسلم لكنها أُجبرت على الخضوع لضغط حزب الله".

وحول اغتيالات حزب الله، أوضح شطح أن "القدرة على القتل لدى حزب الله موجودة لكن قد لا يكون لديهم من يستهدفونه، فلا أحد من الحكومة الحالية جازف كما جازفت حركة 14 آذار".

وتطرق إلى جهود وعمل السلطة الحالية، قائلًا: "لا أعتقد أن الكلام يشكّل حلًا، ومحاولات الرئيس جوزاف عون للحوار لم تكن مصممة للنجاح، بل كانت مضيعة للوقت"، مضيفًا: "مرسوم الحكومة موجود لكن لا أرى أي تقدم لبناني نحو جعل هذا الموضوع الهدف الرئيسي للحكومة".

وأضاف: "لا أرى أي عرض لحل سوى الكلام، وأخطأ نواف سلام بالضغط باتجاه مهلة زمنية لم يتمكن من الالتزام بها، وهو يخسر معركة المسائل الكبرى والصغرى، ويجب أن يكون هدفه إنهاء المسألة بأكملها".

وعن حصر الجيش اللبناني لسلاح حزب الله، لفت شطح الى أن "الجيش اللبناني حاول سابقًا نزع سلاح ميليشيا لبنانية لكنه فشل، ولا أرى أنه سيجازف اليوم، إذ إن نزع السلاح سيتم عبر مقاربة تقوم على الترقّب والانتظار، وإلّا لكانت المهل الزمنية قد احترمت".

في سياق متصل، أشار شطح الى أنه "مع أن حزب الله هُزم في الحرب، لكن هدف إسرائيل ليس نزع سلاح الحزب، إنما تدمير فرصه في محاربتها وليس في محاربة اللبنانيين".

كما أشار إلى دور أبيه ومواقفه التي ادت الى اغتياله، "أعتقد أن المواقف التي اتخذها محمد شطح كانت خطيرة، وكان يحاول إيجاد حلول طويلة الأمد تفيد لبنان، وأعتقد أن طريقة تفكيره الاستراتيجية غائبة عن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ولا أحد يجازف اليوم".

وعن أداء سعد الحريري، قال: "قام بما كان ينبغي عليه القيام به تحت ضغط حزب الله، ولا أرى أن النمط السياسي الذي اتبعه يمثل حركة 14 آذار".

وعن انفجار المرفأ، قال شطح: "كل المعطيات تشير إلى أن نحو 700 طن تركت في مخزن وبسبب الإهمال على مر الوقت حصل انفجار المرفأ، لكن الواقع أن التحقيق تعطّل بسبب وفيق صفا، ولا يمكن منح حزب الله عفواً عمّا حصل للبنان في الفترة الماضية".

وفي ما يخص تجربة 17 تشرين، رأى أنها "وجدت بعض الثقل السياسي، وهناك نواب شقوا طريقهم إلى الحياة السياسية، ولكن لا أعتقد أن فرصهم مرتفعة الآن، وذلك لأنهم تجنبوا المسألة التي هي حزب الله".

أخبار لبنان

لـ"عشرين

30":

والإصلاح

تحبطنا

LBCI التالي
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
فارس سعيد: انهيار المسرح السياسي طال الجميع ولبنان بحاجة للحفاظ على وحدته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:07

الإعلامي روني شطح لـ"عشرين 30": ترعرع جيلي على وعد نزع سلاح حزب الله والإصلاح ولا يزال هذان الموضوعان يحبطاننا حتى اليوم

LBCI
خبر عاجل
15:24

روني شطح لـ"عشرين 30": مع أن حزب الله هُزم في الحرب لكن هدف إسرائيل ليس نزع سلاح الحزب إنما تدمير فرصه في محاربتها وليس في محاربة اللبنانيين

LBCI
آخر الأخبار
15:21

روني شطح لـ"عشرين 30": القدرة على القتل لدى حزب الله موجودة لكن قد لا يكون لديهم من يستهدفونه فلا أحد من الحكومة الحالية جازف كما جازفت حركة 14 آذار

LBCI
آخر الأخبار
15:35

روني شطح لـ"عشرين 30": سعد الحريري قام بما كان ينبغي عليه القيام به تحت ضغط حزب الله ولا أرى أن النمط السياسي الذي اتبعه يمثل حركة 14 آذار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:19

تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-09

السفارة الفرنسية: نقف إلى جانب لبنان ومدينة طرابلس بشكل خاص

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-08

السفير البابوي ينقل تضامن البابا مع طرابلس ويعلن النية لعقد مؤتمر يعالج معضلة المباني المتصدعة في طرابلس

LBCI
أخبار دولية
09:06

عراقجي: تطوّرات إيجابيّة ولكن...

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-11

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:19

تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تمويل زيادة الرواتب بين الضرائب والإصلاحات… من يدفع الكلفة؟

LBCI
أخبار لبنان
07:15

احتجاجًا على قرارات الحكومة… مواطنون يغلقون الطرق في مناطق لبنانية متعددة

LBCI
أخبار دولية
06:33

إيران تقول إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا بد أن يتضمن رفع العقوبات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
23:55

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
14:36

معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب

LBCI
خبر عاجل
10:58

دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
خبر عاجل
14:52

معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
00:46

مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة

LBCI
اقتصاد
06:48

البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها

LBCI
خبر عاجل
15:01

وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها

LBCI
حال الطقس
03:16

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More