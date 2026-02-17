الأخبار
رابطة أساتذة المهني دعت الى الاعتصام غدا امام المديرية العامة: قرار الحكومة جائر وكارثي

2026-02-17 | 05:55
وصفت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، قرار الحكومة الذي اتخذته بزيادة سعر البنزين ورفع قيمة الضريبة المضافة بـ"الجائر والكارثي، والذي شكّل ضربةً جديدةً تطال الفئات الأكثر معاناة في ظلّ الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد".

وفي هذا الاطار اكدت رفضها المطلق "لهذه السياسات المجحفة".

واعتبرت أن "ما جرى خطوةٌ خطيرةٌ تمسّ بلقمة عيش الفئة المستضعفة".

ودعت "جميع الزميلات والزملاء إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيُقام يوم الأربعاء الواقع في 18/2/2026 أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا".

كما دعت الرابطة موظّفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني إلى المشاركة في هذا الاعتصام، "لِنُعبِّرَ معًا عن رفضنا القاطع لما آلت إليه الأمور من سياساتٍ استهدفت المستضعفين. وليكن هذا الاعتصام الخطوةَ الأولى في سلسلةِ تحرّكاتٍ تصعيديةٍ لن تتوقّف ما لم يُعَدْ تصويب الأمور".

وعاهدت "الزملاء الأساتذة انها ستبقى في جهوزيتها الكاملة للدفاع عن الحقوق، وعدم التهاون في استخدام كل الوسائل النقابية المتاحة". 

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-08

رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي: فك الإضراب واستئناف العمل ابتداءً من الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-24

روابط التعليم الرسمي دعت الى الاضراب العام والى الاعتصام الخميس المقبل

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-20

رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي للـLBCI: من حق الأساتذة عيش حياة كريمة براتب مقبول

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-16

روابط التعليم الرسمي تدعو إلى إضراب عام واعتصامات غدا أمام وزارة المالية وسرايا المحافظات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:19

تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-27

"كلنا بيروت": خطاب نعيم قاسم خطير ويضع لبنان أمام مغامرة تدميرية

LBCI
أخبار دولية
10:24

عراقجي: طهران توصلت مع واشنطن إلى "مبادئ توجيهية" لنص اتفاق

LBCI
آخر الأخبار
11:21

رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: الإيرانيون سيعودون خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لسد بعض الثغرات القائمة في مواقفنا

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-19

يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي رفيع: إحتمالية تجدد الحرب في لبنان عالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:19

تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تمويل زيادة الرواتب بين الضرائب والإصلاحات… من يدفع الكلفة؟

LBCI
أخبار لبنان
07:15

احتجاجًا على قرارات الحكومة… مواطنون يغلقون الطرق في مناطق لبنانية متعددة

LBCI
أخبار دولية
06:33

إيران تقول إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا بد أن يتضمن رفع العقوبات

LBCI
اقتصاد
23:55

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
14:36

معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب

LBCI
خبر عاجل
10:58

دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
خبر عاجل
14:52

معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
00:46

مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة

LBCI
اقتصاد
06:48

البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها

LBCI
خبر عاجل
15:01

وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها

LBCI
حال الطقس
03:16

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان

