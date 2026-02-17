رابطة أساتذة المهني دعت الى الاعتصام غدا امام المديرية العامة: قرار الحكومة جائر وكارثي

وصفت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، قرار الحكومة الذي اتخذته بزيادة سعر البنزين ورفع قيمة الضريبة المضافة بـ"الجائر والكارثي، والذي شكّل ضربةً جديدةً تطال الفئات الأكثر معاناة في ظلّ الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد".



وفي هذا الاطار اكدت رفضها المطلق "لهذه السياسات المجحفة".



واعتبرت أن "ما جرى خطوةٌ خطيرةٌ تمسّ بلقمة عيش الفئة المستضعفة".



ودعت "جميع الزميلات والزملاء إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيُقام يوم الأربعاء الواقع في 18/2/2026 أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا".



كما دعت الرابطة موظّفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني إلى المشاركة في هذا الاعتصام، "لِنُعبِّرَ معًا عن رفضنا القاطع لما آلت إليه الأمور من سياساتٍ استهدفت المستضعفين. وليكن هذا الاعتصام الخطوةَ الأولى في سلسلةِ تحرّكاتٍ تصعيديةٍ لن تتوقّف ما لم يُعَدْ تصويب الأمور".



وعاهدت "الزملاء الأساتذة انها ستبقى في جهوزيتها الكاملة للدفاع عن الحقوق، وعدم التهاون في استخدام كل الوسائل النقابية المتاحة".